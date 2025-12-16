x close
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, reținut de DNA

16 Dec 2025   •   16:14
Sursa foto: Facebook/Alexandru-Răzvan Cuc cercetat într-un dosar de corupție

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut de DNA, alături de omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, în urma perchezițiilor de marți dimineața. Cei doi ar fi încercat să-l mituiască pe șeful RAR

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, au fost reținuți de DNA.

Aceștia vor fi propuși spre arestare preventivă, informează gandul.ro.

Răzvan Cuc este acuzat de complicitate la dare de mită, iar Cătălin Daniel Bușe de dare de mită. Cei doi ar fi încercat să-l mituiască pe șeful RAR.

Potrivit surselor judiciare citate, procurorii ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei. Valoarea mitei ar fi fost de 6% din contract.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada ianuarie -octombrie 2017 și februarie – noiembrie 2019. El a fost deputat PSD de Giurgiu și senator PSD de Neamț.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: dna Răzvan Cuc reţinut
