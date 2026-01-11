Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din mai multe județe din cauza vremii

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Ian 2026   •   21:49
Sursa foto: Hepta/

Cursurile vor fi suspendate sau se vor desfășura doar online luni în școli din mai multe județe din țară din cauza vremii nefavorabile.

Ministerul Educației anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, luni, cursurile se vor desfășura online în șase unități de învățământ, totalizând aproximativ 2.200 de elevi și preșcolari.

Este vorba de școli din județele Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș.

De asemenea, în trei unități de învățământ, totalizând aproximativ 100 de elevi, activitatea didactică va fi suspendată, iar orele vor fi recuperate. Este vorba de unități din județele Argeș, Bistrița-Năsăud și Olt.

Ministerul Educației anunță că datele sunt cele transmise de inspectoratele școlare duminică la ora 18.00, dar că situația este în dinamică.

