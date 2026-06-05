Dosarul ANI al lui Dominic Fritz: ÎCCJ a rămas în pronunțare. Ce se întâmplă dacă pierde recursul

Dominic Fritz află pe 18 iunie dacă își păstrează mandatul. ÎCCJ a rămas în pronunțare în dosarul ANI

Dominic Fritz se află în fața unuia dintre cele mai importante momente ale carierei sale politice. Judecătorii Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție au rămas în pronunțare în procesul dintre primarul Timișoarei și Agenția Națională de Integritate (ANI), iar decizia va fi anunțată pe 18 iunie, la ora 09:00.

Miza este una uriașă. O soluție nefavorabilă pentru actualul edil al Timișoarei ar putea avea consecințe directe asupra mandatului său de primar, dar și asupra poziției pe care o ocupă în fruntea USR.

De la ce a pornit conflictul dintre Dominic Fritz și ANI

Dosarul de integritate îl vizează pe Dominic Fritz pentru o presupusă situație de conflict de interese administrativ. Potrivit ANI, situația ar fi apărut în anul 2020, la începutul primului său mandat de primar al municipiului Timișoara.

Agenția susține că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care implica o societate în cadrul căreia era asociat un arhitect de la care Fritz contractase anterior un împrumut folosit pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

În interpretarea ANI, aprobarea documentului administrativ ar fi putut afecta imparțialitatea exercitării funcției publice și ar fi generat astfel o situație de conflict de interese.

Decizii nefavorabile în instanțele anterioare

Parcursul juridic al dosarului nu a fost favorabil liderului USR. În februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația formulată de Dominic Fritz și a menținut raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate.

Ulterior, în luna aprilie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibilă o cerere de revizuire depusă de edil.

În aceste condiții, recursul aflat acum pe masa instanței supreme reprezintă una dintre ultimele căi prin care Dominic Fritz poate obține anularea concluziilor formulate de ANI.

Ce spune Dominic Fritz despre acuzațiile ANI

Primarul Timișoarei a respins constant acuzațiile formulate de Agenția Națională de Integritate și a susținut că interpretarea instituției este una exagerată.

Acesta a afirmat public că procedura este folosită ca o „armă politică” și că sancțiunea prevăzută de lege pentru o astfel de abatere ar fi una administrativă, constând în reducerea indemnizației cu 10% pe o perioadă de șase luni.

Dominic Fritz a declarat în repetate rânduri că nu consideră că situația îi poate afecta mandatul de primar sau poziția de președinte al USR.

Cu toate acestea, numeroși adversari politici și specialiști în drept administrativ susțin că o decizie definitivă nefavorabilă ar putea avea efecte mult mai severe decât cele invocate de edil.

Ce se întâmplă dacă ÎCCJ respinge recursul

Dacă instanța supremă va respinge recursul și va menține raportul ANI, efectele juridice ar putea fi imediate.

Potrivit prevederilor Codului Administrativ, mandatul unui ales local încetează de drept în momentul în care o decizie de integritate rămâne definitivă.

Într-un asemenea scenariu, prefectul județului Timiș ar avea obligația legală de a emite ordinul de încetare înainte de termen a mandatului de primar al municipiului Timișoara.

Conducerea administrației locale ar urma să fie preluată temporar de unul dintre viceprimari, până la organizarea unor alegeri locale anticipate pentru desemnarea unui nou primar.

Interdicția care i-ar putea afecta viitorul politic

Pe lângă pierderea funcției de primar, Dominic Fritz s-ar putea confrunta și cu o interdicție privind ocuparea funcțiilor publice.

Legea nr. 176/2010 prevede că persoana pentru care s-a constatat definitiv existența unui conflict de interese administrativ nu mai poate exercita o funcție sau o demnitate publică timp de trei ani de la încetarea mandatului.

O asemenea sancțiune ar putea avea consecințe importante asupra carierei politice a liderului USR, limitându-i posibilitatea de a candida la viitoare alegeri locale sau parlamentare în perioada respectivă.

Pronunțarea programată pentru 18 iunie este așteptată cu maxim interes atât în mediul politic, cât și în cel juridic. Miza depășește cazul personal al lui Dominic Fritz și poate influența echilibrul politic din Timișoara, dar și situația internă a USR.

Mediafax