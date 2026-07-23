Toate sediile ministerelor părăsite de miniștrii PSD, prin demisie, fac obiectul operațiunilor de curățenie, inclusiv de dezinsecție și deratizare

Toate cele șase ministere de la vârful cărora, în luna aprilie a anului curent, au demisionat miniștrii PSD și care au fost preluate interimar de alți membri ai Guvernului Bolojan fac obiectul unor operațiuni de curățenie, și întreținere, ba chiar de dezinsecție și deratizare. Începând cu data de 30 aprilie 2026, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii și Ministerul Energiei au încheiat contracte în acest sens cu firme private, a căror valoare totală se ridică la aproximativ un milion de euro. În cazul Ministerului Energiei, preluat de însuși Ilie Bolojan de la social-democratul Bogdan Ivan, au fost contractate inclusiv serviciile de dezinsectie și deratizare, pentru care se cheltuie aproximativ 100.000 de euro.

La data de 25 mai 2026, președintele României, Nicușor Dan, a emis, printre altele, șase decrete de eliberare din funcție, ca urmare a demisiilor, în ceea ce-i privește pe foștii miniștri cu portofolii, desemnați de către PSD în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

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În aceeași zi, șeful statului i-a numit ca miniștri interimari, pentru o perioadă de 45 de zile, pe alți membri ai Guvernului la conducerea ministerelor de unde social-democrații au plecat prin demisie. Astfel, Ilie Bolojan însuși a preluat interimar Ministerul Energiei de la social-democratul Bogdan Ivan. Dragoș Pîslaru a preluat interimar funcția de ministru al Muncii de la Florin Manole. De asemenea, Cseke Attila, de la UDMR, a preluat portofoliul social-democratului Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, iar Radu Miruță a preluat interimar de la Ciprian Șerban funcția de ministru al Transporturilor.

Mai departe, vicepremierul fără portofoliu Taczos Barna, de la UDMR, a preluat de la Florin Barbu interimatul la conducerea Ministerului Agriculturii, iar vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a preluat interimar de la social-democratul Radu Marinescu funcția de ministru al Justiției.

Primele au fost ministerele preluate de UDMR

Ca o coincidență, după plecarea miniștrilor PSD, aceste șase ministere au încheiat, fără excepție, contracte de curățenie, întreținere, ba chiar, într-un caz, și de deratizare și de dezinsecție pentru sediile acestor instituții, contracte care, însumate, au scos din bugetul ministerelor respective suma de 4,783.188,8 lei cu tot cu TVA, adică 954.038,18 euro.

Prima achiziție a unor astfel de servicii a fost făcută de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care a parafat, la data de 30 aprilie 2026 (la doar cinci zile de la plecarea prin demisie a ministrului PSD Florin Barbu), un contract privind prestarea de servicii de curățenie, inclusiv produse de curățenie, pentru spațiile ministerului. Este vorba despre sediul central din Bulevardul Carol I nr. 4 București, despre depozitele de arhivă din Strada Moroeni nr. 25 C din Strada Ion Ionescu de la Brad nr. 8, precum și despre Corpul Administrativ din Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov.

Contractul în discuție a făcut obiectul unei licitații deschise și a fost adjudecat de către compania SC Fabi Total Grup SRL, pentru 719.115,44 lei fără TVA, adică pentru 870.129,7 lei cu TVA inclusă (174.025,94 euro).

Și Justiția a procedat la fel

Al doilea care a făcut astfel de achiziții a fost Ministerul Sănătății, preluat de către ministrul UDMR al Dezvoltării Regionale, Cseke Attila. Instituția a atribuit, la data de 8 mai 2026 (la trei zile după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură), un contract având ca obiect prestarea unor servicii de curățenie interioară în spațiile interioare și exterioare ale sediului Ministerului Sănătății, din strada Cristian Popișteanu nr. 1-3, până la data de 31 decembrie 2026.

Afacerea a făcut obiectul unei proceduri simplificate de selecție de oferte și a fost adjudecată, la 8 mai 2026, de către compania SC K1 Tot SRL, pentru un preț final negociat în valoare de 489.600 de lei fără TVA, respectiv de 592.416 lei cu tot cu TVA (118.483,2 euro).

Lucrurile s-au petrecut identic și cu alte ministere de la care au plecat miniștrii PSD. Un astfel de caz este cel inițiat și derulat de către Ministerul Justiției, preluat interimar de către ministrul Afacerilor Interne și vicepremierul Cătălin Predoiu de la social-democratul Radu Marinescu. Concret, la data de 11 mai 2026 (la 6 zile după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură), Ministerul Justiției a parafat, la rândul său, un contract, du durata de opt luni, având ca obiect prestarea de servicii de curățenie și întreținere la sediul central al instituției. Afacerea a fost atribuită prin organizarea unei proceduri simplificate de selecție de oferte și a fost adjudecată de către compania privată SC Luxury Cons Ambient SRL, pentru un preț final negociat de 346.923,74 de lei fără TVA, respectiv de 419.774,73 de lei cu TVA inclusă (83.955,54 de euro).

Cei mai mulți bani, cheltuiți de Ministerul Muncii

Iar lucrurile, din acest punct de vedere, nu se opresc aici. La data de 4 iunie 2026, la exact o lună fără o zi de la moțiunea de cenzură, și Ministerul Transporturilor, preluat de către USR-istul Radu Miruță de la PSD-istul Ciprian Șerban, ca urmare a demisiei acestuia din urmă, a contractat, de asemenea, printr-un acord-cadru, servicii de întreținere a spațiilor utilizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în clădirea „Palat CFR”.

De această dată, s-a solicitat inclusiv asigurarea mentenanței pentru întreținerea instalațiilor de încălzire, electrice, sanitare și de construcții ale Palatului CFR.

Autoritatea contractantă nu a organizat nicio procedură concurențială de selecție de oferte, ci contractual a fost atribuit direct către SC Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, la un preț final negociat de 317.186,76 de lei fără TVA, respectiv de 383.797 de lei cu TVA inclusă (76.159,2 euro).

Inclusiv Ministerul Muncii, preluat de către Dragoș Pîslaru de la social-democratul Florin Manole, a parafat, la data de 1 iulie 2026, un acord-cadru de prestări de servicii de curățenie. Aceste servicii vizează sediile Ministerului Muncii din Strada Dem I. Dobrescu nr. 2-4 (parter și 5 etaje), Strada C. Popișteanu nr. 1-3 (etajul 6) și Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 31 și se referă la birouri, săli de informare, camere xerox, spații de depozitare, camera serverelor, grupuri sanitare, oficii, spații exterioare perimetrale clădirilor (scări și alei de circulație).

Acordul-cadru și unicul contract subsecvent aferent acestuia au fost adjudecate, prin licitație deschisă, de către SC Eurototal Comp SRL, pentru un preț final negociat de 1.670.400,72 de lei fără TVA, respectiv de 2.021.184,87 lei cu tot cu TVA (404.237 de euro).

Servicii complexe la ministerul preluat de Ilie Bolojan

Nu putea lipsi de pe această listă nici Ministerul Energiei, preluat personal de către premierul demis și interimar Ilie Bolojan de la ministrul PSD de resort Bogdan Gruia Ivan.

Mai exact, la data de 14 iulie 2026, Ministerul Energiei a încheiat, tot cu Eurototal Comp SRL (aceeași firmă contractată și de Ministerul Muncii), un contract privind, de asemenea, prestarea de servicii de curățenie, dar care include și servicii de… deratizare și dezinsecție, la sediul central al instituției.

Afacerea a făcut obiectul unei proceduri simplificate de selecție de oferte și a fost adjudecat, așa cum am arătat mai sus, de către compania SC Eurototal Comp SRL, la un preț final negociat de 401.559,13 lei fără TVA, respectiv de 485.886,5 lei cu tot cu TVA (97.177,3 euro).

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