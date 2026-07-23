Alphabet face istorie: Profit trimestrial uriaș. Investitorii sunt preocupați de costurile uriașe ale AI

Gigantul american din domeniul tehnologiei informației a înregistrat un venit net de 112,1 miliarde de dolari, de aproape patru ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Venituri record susținute de cloud și IA

Rezultatele financiare spectaculoase au fost alimentate de creșterea puternică a mai multor divizii ale companiei. Veniturile Google Cloud au crescut cu 82%, în timp ce veniturile totale ale Alphabet au avansat cu 24% față de anul precedent, ajungând la 119,8 miliarde de dolari.

Profitul trimestrial al companiei depășește veniturile anuale realizate de sute de companii incluse în clasamentul Fortune 500, consolidând poziția Alphabet printre cele mai valoroase companii din lume.

Investiții în Anthropic și SpaceX

O parte semnificativă a profitului record provine din investițiile Alphabet în companii aflate în centrul dezvoltării tehnologice globale, inclusiv compania de inteligență artificială Anthropic și SpaceX, firma aerospațială fondată de Elon Musk.

Potrivit raportului financiar, categoria „alte venituri” a generat aproximativ 99 de miliarde de dolari, sumă care include câștiguri realizate și nerealizate din portofoliul de investiții al companiei. După taxe, aceste câștiguri au contribuit cu aproximativ 77,1 miliarde de dolari la profitul net al Alphabet.

Alphabet a investit în 2023 aproximativ 300 de milioane de dolari în Anthropic, compania din spatele modelului de inteligență artificială Claude. Cele două companii au și un parteneriat în zona serviciilor cloud, prin care Anthropic utilizează infrastructura Google Cloud pentru dezvoltarea modelelor sale.

În cazul SpaceX, Alphabet deține o participație de aproape 6% în companie, investiție care a devenit mai valoroasă după evaluarea recentă a firmei spațiale la aproximativ 1,77 trilioane de dolari.

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Acțiunile Alphabet au scăzut după publicarea rezultatelor

În ciuda profitului istoric, reacția investitorilor a fost prudentă. Acțiunile Alphabet au scăzut cu aproximativ 3% în tranzacțiile after-hours, pe fondul îngrijorărilor privind creșterea cheltuielilor pentru infrastructura de inteligență artificială, potrivit newsbytesapp.com.

Compania estimează investiții masive în acest domeniu, iar planurile de extindere a capacităților AI ar putea duce cheltuielile pentru infrastructură la aproximativ 205 miliarde de dolari în 2026.

Investitorii urmăresc, de asemenea, competiția tot mai intensă din piața inteligenței artificiale, unde modelele Gemini dezvoltate de Google concurează cu soluții oferite de alte companii importante din industrie.