Mai mulți funcționari publici din Bacău și un avocat, trimiși în judecată

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Piștea Ciprian-Octavian, administrator public al Municipiului Bacău, pentru abuz în serviciu și participație improprie sub forma instigării la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea sau reţinerea pe nedrept de fonduri europene.

De asemenea, au fost trimiși în judecată Anghel Constantin-Adrian, director al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău din cadrul Primăriei Bacău, pentru abuz în serviciu, participație improprie sub forma instigării la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma continuată, Roman Nicoleta, consilier superior în cadrul Primăriei Bacău, pentru abuz în serviciu și participație improprie sub forma complicității la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, și Andronic Elena Mirabela, avocat în cadrul Baroului Bucureşti pentru complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată și participație improprie sub forma complicității la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete.

Potrivit rechizitoriului, în contextul depunerii la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est a unei cereri de rambursare aferentă unui proiect de modernizare a transportului local, finanțat din fonduri europene, cei cinci inculpați ar fi întocmit, semnat sau aprobat înscrisuri care atestau împrejurări necorespunzătoare adevărului, ceea ce ar fi condus la plata nelegală a sumei de 119.000 lei către o firmă, aferentă asistenței tehnice, deși serviciile nu ar fi fost prestate în realitate.

„Concret, în cadrul proiectului, UAT Bacău a contractat cu S.C. F.I.P. CONSULTING S.R.L executarea unor servicii de asistență tehnică, în valoare de 119.000 lei (101.150 lei plătiți din fonduri europene, 15.470 lei de la bugetul de stat, 2.380 lei contribuție proprie a beneficiarului). Pentru a fi considerate eligibile, era necesar ca aceste cheltuieli să fie efectuate și plătite în perioada de implementare a proiectului, fără a depăși data de 31 decembrie 2023. Ulterior acestei date, sumele achitate aferente acestei activități deveneau neeligibile, respectiv nu mai puteau fi decontate din fonduri europene, urmând a fi suportate de la bugetul local al Municipiului Bacău. În aceste condiții, la data de 11 decembrie 2023, inculpatul Anghel Constantin Adrian, manager de proiect și inculpata Andronic Elena Mirabela, reprezentant al inculpatei S.C. FIP CONSULTING S.R.L., în cunoștință de cauză, ar fi stabilit să fie emisă factura fiscală aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pentru întreaga perioadă a contractului, precum și a altor înscrisuri ce atestau în fals executarea lor, deși serviciile nu fuseseră prestate în realitate, scopul emiterii facturii fiscale fiind decontarea sumei din cheltuielile eligibile”, arată procurorii.

În 19 decembrie 2023, inculpatul Piștea Ciprian-Octavian, în cunoștință de cauză, ar fi aprobat spre decontare ordonanțările de plată care au stat la baza achitării, la data de 27 decembrie 2023, a sumei de 119.000 lei către firmă. Anterior, inculpata Roman Nicoleta, în calitate de responsabil financiar, ar fi certificat realitatea şi legalitatea facturii emise de firma proiectantă, precum și a documentelor justificative și ar fi semnat ordonanțările de plată, ambii inculpați cunoscând caracterul nelegal al plății, în condițiile date.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bacău.

(sursa: Mediafax)