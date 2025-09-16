Horaţiu Potra, căutat internaţional, ar încerca să obţină azil în Rusia. Procurorul general: „Avem date certe din anchetă”

Potra, vizat de un mandat internaţional de arestare

Întrebat într-o conferinţă de presă dacă ştie unde se află Horaţiu Potra şi dacă există şanse să fie adus în ţară, Alex Florenţa a explicat că autorităţile nu au informaţii precise despre locaţia acestuia.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact pentru a se putea solicita statului respectiv extrădarea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem doar indicii”, a declarat procurorul general.

Demersuri pentru azil politic în Rusia

Totuşi, ancheta a scos la iveală faptul că Horaţiu Potra încearcă să obţină protecţie în Rusia.

„Există date certe care au rezultat din anchetă că, în acest moment, Horaţiu Potra face demersuri pe lângă autorităţile din Rusia pentru obţinerea de azil”, a mai spus Florenţa.

Întrebat cum a aflat această informaţie, în condiţiile în care nu se ştie unde se află suspectul, Alex Florenţa a precizat că datele provin din probele adunate de procurori.

„A rezultat din anumite elemente probatorii faptul că face astfel de demersuri. Cum aş putea eu devoala în acest moment fix proba din care rezultă acest element?”, a adăugat acesta.

Situaţia juridică a lui Horaţiu Potra

Procurorul general a confirmat că Potra nu a cerut încă oficial azil în Rusia, dar a făcut mai multe demersuri în acest sens în ultimele luni.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică - alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa.



De menționat că Horațiu Potra, fiul său - Dorian Potra și un alt membru al familiei - Alexandru Potra au fugit din România, fiind dați în urmărire internațională, iar autoritățile române nu au încă informații despre locul unde s-ar afla aceștia.

