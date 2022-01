Ioan Nasleu, găsit vinovat de șantajarea editorului șef al PRESSALERT.ro și a directorului debanat.ro

Ioan Nasleu a fost acuzat de șantajarea editorului-șef al pressalert.ro, Dragoș Boța, și a soției acestuia, Iulia Boța, directorul debanat.ro.

Nasleu a trimis un mesaj de amenințare cu publicarea unei pretinse înregistrări video care ar pune-o într-o lumină proastă pe soția jurnalistului și cerând ca publicațiile acestora să nu mai continue dezvăluirile despre ilegalitățile sale, scrie pressalert.ro

În plus, Nasleu a fost acuzat și că i-a șantajat pe doi angajați de la Piețe SA, încercând să-i determine să demisioneze, altfel va da familiilor pretinse înregistrări care ar fi dovedit o pretinsă relație. Fostul om de încredere al lui Nicolae Robu a fost acuzat și de faptul că a semnat în fals o adeverință prin care susținea că Laura Aștileanu, noua sa ”cucerire”, este colaboratoare a Piețe SA ca să poată să vină la Timișoara în plină stare de urgență, după ce a trimis la București mașina firmei să o aducă. În timpul procesului, acuzația de fals material în înscrisuri sub semnătură privată a fost schimbată în fals material în înscrisuri oficiale și complicitate la uz de fals.



În timpul procesului, Ioan Nasleu s-a declarat nevinovat pentru toate acuzațiile care i-au fost aduse, însă a susținut că nu-și mai aduce aminte când a fost întrebat despre discuția descoperită pe telefonul său cu Lucian Boncu în care-i cerea ajutor să afle informații despre soția jurnalistului Dragoș Boța. Judecătoria Timișoara l-a găsit, astăzi, vinovat pe Nasleu de șantajarea editorului șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța și a directorului debanat.ro, Iulica Boța, fiind condamnat pentru fiecare infracțiune la câte un an și opt de închisoare.

De asemenea, Nasleu a fost găsit vinovat și de săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri și instigare la uz de fals.

Fostul director de la Piețe SA a fost achitat pentru acuzația că i-a șantajat de pe cei doi angajați. În urma contopirii pedepselor, Nasleu a primit pedeapsa finală de pedeapsa închisorii de 2 ani 8 luni şi 20 zile închisoare cu suspendare sub supraveghere, cu termen de încercare de patru ani.

De asemenea, Nasleu a fost condamnat să plătească daune morale de 10.000 euro jurnalistului Dragoș Boța și de 15.000 euro către Iulica Boța. De asemenea, inculpatul este obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la una dintre următoarele două instituţii: Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș sau a STP Timişoara.

Nasleu va trebui să plătească suma de 3.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat pentru prezentul litigiu. Pe perioada termenului de supraveghere, Nasleu este obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

Pe toată perioada termenului de supraveghere, Nasleu este obligat: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timiș, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C.pen., inculpatul este obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunicate.

Sentința nu este definitivă, existând posibilitatea atacării cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.