Regele romilor, anchetat după logodna fiului său de 16 ani cu o minoră de 14 ani. Fata este însărcinată

Fratele lui Dorin Cioabă (regele internațional al romilor) – Daniel Cioabă – este cercetat penal după ce și-ar fi logodit fiul de 16 ani cu o fată de 14 ani, relatează oradesibiu.ro.

Procurorii urmează să stabilească acum dacă părinții celor doi au comis infracțiunea de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale între minori.

Daniel Cioabă spune că adolescenții s-au cunoscut pe internet și s-au îndrăgostit. Fata, originară din Drăgășani, trăiește mai mult în Anglia. Cei doi s-au logodit anul trecut, în cadrul unei ceremonii fastuoase și chiar ei insistă că au cerut ca relația lor să fie oficializată.

„Această logodnă ține acel băiat sau acea fată, îi ține blocați ca să nu cumva să vină altcineva să intre și să facă un fel de logodnă. Iar ei pe perioada cât această logodnă, ei trăiesc o viață normală, de prietenie”, a spus Daniel Cioabă.

După logodnă, fata ar fi plecat înapoi în Anglia, iar întâlnirile dintre cei doi ar fi fost doar ocazionale, însă, după o vreme, fata a rămas însărcinată.

Familia fetei are, însă, o altă variantă. Aceasta susține că fata a fost, de fapt, cumpărată de familia băiatului și obligată să trăiască alături de el, acuzații care ar putea să-l incrimineze pe fratele cel mic al lui Cioabă.

În această cauză a intervenit și Direcția pentru Protecția Copilului.

„În urma evaluării s-a constatat că nu există nici o situație de risc. În cursul lunii noiembrie 2025 am fost sesizați din nou că minora în cauză este însărcinată dând naștere unui copil, motiv pentru care în prezent la nivelul instituției se reevaluează situația tuturor minorilor”, a declarat Radu Faloba, director adjunct DGASPC Sibiu pentru sursa citată.

Acum, poliția încearcă să investigheze dacă cei doi minori ar fi forțat în vreun fel conviețuirea celor doi minori.

Dorin Cioabă, regele internațional al romilor, care a militat pentru creșterea vârstei de căsătorie, spune că logodna nu implică relații intime și că nu e decât o promisiune.

„Logodna aceasta, într-adevăr, ea se face cu mare fast, pentru că trebuie să aibă o siguranță familiile și să spună, domne, uite, a cheltuit foarte mulți bani la logodnă, înseamnă că viitorul copiilor este asigurat. Dar știm foarte bine că dacă te duci la starea civilă cu copil care are 14-15 ani, nimenea nu vrea să îți facă oficierea căsătoriei”, spune Dorin Cioabă, fratele mai mic al lui Daniel Cioabă, regele țiganilor din România.

Cazul este în cercetare penală.

Un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament își propune să incrimineze căsătoria forțată.

Reamintim, numărul de urgenă pentru sesizarea abuzurilor asupra minorilor este 119.

(sursa: Mediafax)