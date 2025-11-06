Dani Mocanu, fugar după condamnarea la închisoare! Manelistul și fratele său, căutați de Poliție

Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice, însă nu a fost găsit acasă de polițiști. Artistul și fratele său, condamnat la șapte ani, au fost dați în urmărire generală.

Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, însă nu a fost găsit la domiciliu de polițiști. Artistul a fost dat în urmărire generală, la fel ca și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, condamnat la șapte ani de închisoare în același dosar.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au primit de la Tribunalul Argeș două mandate de executare a pedepsei, pentru bărbați din Ștefănești, județul Argeș, de 35 și 33 de ani. Cei doi urmau să fie ridicați și escortați la penitenciar, însă nu au fost găsiți acasă în momentul în care oamenii legii au mers să pună în aplicare mandatele.

„Cei doi nu au fost găsiți la adresa de domiciliu, iar verificările continuă pentru depistarea și încarcerarea acestora”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Argeș.

Dosarul de tentativă de omor din 2022

Cazul are legătură cu un incident violent petrecut în august 2022, când un bărbat a fost bătut crunt într-o benzinărie din Pitești. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arătau cum mai mulți indivizi îl atacă pe bărbat, iar printre agresori ar fi fost și manelistul Dani Mocanu.

La momentul respectiv, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice, după ce victima s-a prezentat ulterior la spital cu răni serioase. Inițial, polițiștii au deschis un dosar doar pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, însă constatările medico-legale au dus la extinderea cercetărilor pentru tentativă de omor.

Condamnare definitivă și strămutarea dosarului

Dosarul a fost strămutat de la Curtea de Apel Pitești la Curtea de Apel Brașov, care a pronunțat sentința definitivă. Instanța a admis apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș și de părțile implicate, desființând parțial sentința inițială a Tribunalului Argeș din martie 2025.

În urma rejudecării, Dani Mocanu a primit 4 ani de închisoare cu executare, iar fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a fost condamnat la 7 ani de detenție.