ANSVSA a împărțit amenzi de sărbători

„În această perioadă, când circulația și comercializarea produselor alimentare sunt ridicate, inspectorii ANSVSA sunt prezenți zilnic în teren pentru a verifica respectarea normelor de igienă, trasabilitate, etichetare și menținerea lanțului termic, intervenind prompt ori de câte ori sunt identificate nereguli. Acțiunile vizează atât protejarea sănătății publice, cât și prevenirea comerțului ilegal care poate favoriza răspândirea Pestei Porcine Africane (PPA)”, se arată într-un comunicat al ANSVSA.

În perioada 13 - 23 decembrie 2025, inspectorii sanitar-veterinari au efectuat în total 6.599 de acțiuni de control, aplicând 579 de sancțiuni contravenționale în valoare cumulată de 4.404.420 de lei. De asemenea, au fost emise 293 de avertismente, 9 ordonanțe de suspendare a activității (OSA) și 1 ordonanță de interzicere a activității (OIA) și a fost dispusă reținerea oficială a 2.535 kg de produse.

Controale în unități alimentare și trafic

În acest interval, au fost verificate 5.498 de unități alimentare unități de procesare carne/lapte și depozite, magazine alimentare, pescării, cofetării/patiserii, unități de panificație și alimentație publică ori piețe agroalimentare.De asemenea au fost verificate și 235 de transporturi/transportatori, prin controale în trafic.

Printre măsurile aplicate se numără: 497 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.770.620 de lei, 225 de avertismente, 8 ordonanțe de suspendare a activității (OSA) și 1 ordonanță de interzicere a activității (OIA), precum și reținerea oficială și dirijarea către neutralizare a 2.521 kg produse de origine animală și nonanimală, în valoare de 98.447 de lei.

Cele mai frecvente neconformități descoperite de inspectorii ANSVSA se referă la: condițiile de igienă și întreținere necorespunzătoare, comercializarea în spații neautorizate, lipsa documentelor sanitar-veterinare, nerespectarea condițiilor de depozitare, etichetare și trasabilitate, precum și neconcordanțe între situația din teren și documentele de proveniență.

Controale la depozite de legume-fructe

O categorie aparte de controale au fost cele effectuate ăn depozitele de legume-fructe. Astfel, în perioada 12–23 decembrie 2025 au fost controlate 170 de unități, pentru loturi provenite din țări terțe și/sau din comerț intraunional.

Aici, inspectorii ANSVSA au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, în valoare de 98.400 de lei, 16 avertismente, precum și o ordonanță de suspendare a activității.

Nici benzinarii nu au scăpat

În benzinăriile din întreaga țară au fost efectuate 696 de controale tematice privind manipularea, depozitarea și eliminarea subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU), precum și a deșeurilor rezultate din activitățile de preparare și servire a alimentelor. În urma acestor controale s-au aplicat 68 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 535.400 de lei, 52 de avertismente, precum și reținerea oficială a 14 kg de produse.