L-am prins! Ministrul-vedetă al USR Radu Miruță, în recital de incompatibilitate. Avem documentele

Ales în 2020 deputat pe listele USR, expertul Miruță continuă să-și exercite această calitate până în 2023, când cere Direcției servicii conexe din Ministerul Justiției să fie suspendat. Cu toate că este, în paralel, și deputat și expert tehnic judiciar, timp de trei ani, acest lucru nu l-a consemnat în niciuna dintre declarațiile sale de interese. O primă încălcare a legislației în vigoare.

Dosarul care-l detonează pe Miruță

După ce a fost suspendat din calitatea de expert tehnic judiciar, Miruță a fost acuzat, în repetate rânduri, de faptul că a fost incompatibil. Ani la rând, parlamentarul a susținut că totul este în regulă. Într-o postare video din 2025, acesta susținea: „Sunt acuzat că am fost incompatibil ca expert tehnic judiciar și deputat. Nu că legea spune că nu este nicio incompatibilitate, nu că ANI spune concret pe speța asta pe care am întrebat că nu e nicio incompatibilitate, ci că nu am făcut nicio expertiză în perioada aia că nu am avut timp”. Anul acesta, într-o altă postare, întărea: „Din lipsă de timp, nu am efectuat expertize de când sunt parlamentar”. O minciună uriașă.

Dovada? Dosarul 13045 din 2021 al Judecătoriei Pitești. Obiectul dosarului - plata unor facturi pentru servicii IT. Miruță a fost desemnat ca expert tehnic judiciar în 2 iunie 2022. Patru zile mai târziu, avocata firmei reclamante a depus la dosar dovada plății sumei de 1.000 de lei, tranzacția bancară având precizarea Miruță Radu Dinel, onorariu expert dosar.

În 9 iunie, Judecătoria Pitești a trimis adrese către Miruță și către biroul local pentru expertize tehnice Gorj pentru a anunța decizia. Deputatul ar fi trebuit să depună expertiza până la sfârșitul lunii septembrie.

Radu Miruță nu a trimis nicio notificare prin care să refuze efectuarea expertizei, așa cum avea să susțină într-un documentul trimis ulterior Ministerului Justiției sau că este incompatibil, cum afirma biroul de expertize tehnice Gorj. Parlamentarul s-a apucat de treabă. Mai lent, este drept, fapt pentru care, în 10 octombrie și 16 decembrie 2022, Judecătoria Pitești i-a trimis două adrese prin care l-a somat să trimită raportul de expertiză, avertizându-l că ar putea fi amendat.

Cu o zi înainte de termenul din 22 februarie 2023, Radu Miruță a trimis prin poșta electronică expertiza care poartă semnătura sa olografă.

Instanța a pronunțat sentința în 6 iunie 2023 și a dat dreptate reclamantei, stabilind ca pârâta să-i plătească printre altele și cei 1.000 de lei achitați ca onorariu expertului Miruță.

Prescrierea unui dosar DIICOT, pecetluită de USR-ist

Dosarul de la Judecătoria Pitești nu este singurul cu probleme pentru expertul Miruță. Un alt caz este dosarul 175 din 2017 al Tribunalului Oradea, cauză în care Miruță s-a plâns că a fost amendat pe nedrept. În realitate, a fost cel care a pus bomboana pe coliva prescrierii unui dosar al DIICOT. În acest caz un bărbat a fost acuzat de fraudă informatică și s-au solicitat daune civile de 3 milioane de euro.

Radu Miruță a fost desemnat în acest dosar ca expert tehnic judiciar pe 11 august 2022 și a fost a atenționat de instanță că „având în vedere vechimea cauzei, precum și faptul că în cauză au mai fost efectuate alte două lucrări de expertiză (…) s-a stabilit un termen estimativ de 3 luni pentru efectuarea lucrării de expertiză de la data primirii adresei”.

Cum probatoriul era epuizat, doar de această expertiză mai era nevoie pentru a se da o sentință. Deputatul-expert a trimis un prim răspuns Tribunalului Oradea la două luni de la desemnare, cerând acces la dosarul electronic fără a spune vreun cuvânt despre incompatibilitate.

O notă telefonică întocmită de grefierul din dosar dezvăluie faptul că în 22 august 2022, imediat după ce a fost desemnat de instanță ca expert, Radu Miruță a fost sunat la telefon pentru a fi anunțat că are termen de trei luni să realizeze obiectivele stabilite de judecător. Tăcere, după acest moment. Grefierul de ședință l-a resunat în 10 octombrie 2022 când „dl expert a arătat că își amintește vag despre ce este vorba și că își va consulta adresa de e-mail în vederea identificării e-mailului conținând adresa instanței din 18.08.2022, adresă pe care mi-a resolicitat să o retrimit, urmând ca după verificare e-mail să mă recontacteze dl expert”.

Deși grefierul i-a lăsat și numărul personal de mobil pentru a ușura comunicarea, expertul Miruță nu a revenit. Tribunalul Oradea i-a cerut printr-o nouă adresă din 22 noiembrie 2022 să precizeze un termen până la care va efectua expertiza, deoarece „învederăm faptul că prezenta cauză prezintă caracter urgent având în vedere iminența prescripției răspunderii penale”.

Trei zile mai târziu, expertul Radu Miruță a răspuns printr-un e-mail sec că, „având în vedere gradul de încărcare, vă rog să luați act de faptul că nu pot realiza această expertiză”. La următorul termen de judecată, instanța a constatat că a acordat două termene de judecată pentru realizarea expertizei și a decis să-I dea lui Miruță o amendă judiciară de 3.000 de lei. Imediat, parlamentarul a contestat amenda, susținând că a răspuns imediat solicitării instanței. Tribunalul Oradea a respins cererea deputatului, motivând și că „petentul nu a indicat un motiv obiectiv în susținerea că nu poate realiza lucrarea de specialitate în cauză”.

Deputatul Miruță a rămas cu obligația de a efectua expertiza și instanța l-a avertizat că va primi o nouă amendă. Deputatul a scăpat de dosar după ce a trimis instanței dovada că a cerut, în 1 martie 2023, Ministerului Justiției să fie suspendat. Din jocul acesta de amânări a trecut jumătate de an în care judecarea dosarului DIICOT a fost blocată tocmai de expertul Miruță. În iunie 2023, inculpatul este achitat, Tribunalul Oradea constatând că faptele s-au prescris în 1 aprilie 2023.

Fals în declarații la Ministerul Justiției

La o lună după ce a notificat ministerul fără a invoca vreun motiv că vrea să se suspende din activitatea de expert tehnic judiciar pentru a scăpa de dosarul de la Oradea, în 10 aprilie 2023, expertul tehnic Radu Miruță revine, la solicitarea Ministerului Justiției, cu explicații. „În data de 06.12.2020 am fost ales deputat, situație în care a atras de la sine nu incompatibilitatea cu executarea lucrărilor de expertiză tehnică judiciară, ci o incompatibilitate cu încasarea banilor asociați acestei activități având în vedere faptul că nu pot fi unic asociat într-o societate comercială”. Odată cu solicitarea suspendării de îndată din lista experților judiciari, deputatul face o altă precizare care devine proba incriminatoare, care îi aruncă în aer toate argumentațiile ulterioare - „declar că în toate dosarele în care am fost încuviințat ca expert am transmis notificare că sunt în imposibilitatea de realizare a raportului de expertiză”. Evident, o minciună, pentru că, la acel moment, trecuseră doar 48 de zile de la momentul în care a depus expertiza la Judecătoria Pitești.

A doua zi, cu o grabă suspectă, fără a efectua niciun fel de verificări, Ministerul Justiției emite decizia prin care deputatul Radu Miruță este suspendat din calitatea de expert tehnic judiciar pentru... incompatibilitate.

Cum o întoarce ca la Pitești ministrul Apărării

Când am realizat, la începutul lunii aprilie, interviul cu Radu Miruță despre activitatea sa de expert tehnic judiciar, acesta a susținut, de mai multe ori, că nu a făcut nicio expertiză judiciară de când este deputat, motivând: „M-am dedicat activității parlamentare și nu am mai avut energie”.

Când l-am întrebat de expertiza de la Pitești, ministrul Apărării a dat-o la întors. „Nu îmi amintesc, nu știu, dar vă spun cu certitudine că nu am emis absolut nicio factură pentru o altă expertiză. Nu-mi amintesc ce este în dosarul respectiv. O să verific, dar nu este relevant atâta timp cât nu este nimic ilegal. Nu este cu nimic relevant ceea ce aduceți în discuție atâta timp cât eu am intrat ca expert judiciar ca doctor în specialitatea pe care o am. A fost o chestiune doar de examen pe chestiuni juridice. Am făcut aceste lucruri din plăcere când am avut timp. Ca parlamentar, aș fi putut să fac în continuare expertize. Eu nu îmi amintesc să fi făcut expertize în perioada în care am fost parlamentar. Dacă dumneavoastră ați identificat un dosar în care aș fi depus un raport de expertiză, nu este nimic absolut ilegal și incompatibil în situația asta. Nici să iei bani în urma efectuării expertizei în același timp cât ești parlamentar nu este nici asta ilegal. Dacă dumneavoastră ați găsit vreo expertiză de care nu-mi amintesc, a fost o eroare, dar nu are nicio legătură cu starea de incompatibilitate sau de ilegalitate”, a susținut Miruță, în interviul pentru Antena 3 CNN.

Deputatul Miruță, contrazis de expertul Miruță

Un document trimis de expertul Radu Miruță contrazice susținerile, de acum, ale deputatului USR. Este vorba de răspunsul pe care expertul Miruță l-a transmis Judecătoriei Mizil în, atenție, 14 octombrie 2021. „Subsemnatul Radu Miruță, numit expert în dosarul cu nr. 2329 / 259 / 2019, vă rog să luați act de faptul că am fost ales într-o funcție publică și nu mai sunt compatibil cu administrarea unei firme prin intermediul căreia efectuam expertizele și să numiți în consecință un alt expert”, a transmis expertul.

În traducere, Miruță a spus instanței că deși în continuare are calitatea de expert tehnic judiciar, este în imposibilitate să mai exercite această funcție publică deoarece îi lipsește instrumentul prin care efectua expertizele și era plătit: PFA-ul. Conform legislației în vigoare, una dintre situațiile în care un parlamentar este incompatibil este cea de efectuarea de acte de comerț ca persoană fizică.

Culmea este că deputatul USR își contrazice declarațiile de acum chiar cu motivarea trimisă Ministerului Justiției când a arătat că era incompatibil ca deputat să aibă un PFA activ. Altfel spus, suspendarea PFA-ului i-a oprit orice posibilitate lui Miruță de a face acte de comerț. Fără a avea PFA-ul activ, de facto, Miruță era blocat din punct de vedere legal să mai exercite calitatea de expert tehnic judiciar.

Așa se explică falsul în declarații oficiale în corespondența cu Ministerul Justiției și în susținerile publice legate de faptul că nu a efectuat nicio expertiză cât a fost și deputat. Radu Miruță a fost în incompatibilitate atunci când, în februarie 2023, a depus lucrarea la Judecătoria Pitești pentru că prin plata onorariului și prin trimiterea expertizei s-a realizat un act de comerț. Mai grav, actul de comerț este ilegal pentru că activitatea PFA-ului era suspendată.

A doua incompatibilitate

Conform documentelor de la Registrul Comerțului, PFA-ul lui Radu Miruță a fost suspendat în perioada 19.01.2021, până la 18.01.2024. Ulterior, PFA-ul devine activ automat și este radiat de abia în 31.12.2024. Timp de aproape un an, Miruță este incompatibil, fiind și deputat, și persoană fizică autorizată.

În concluzie, două situații de incompatibilitate clare și indicii de săvârșire a mai multor infracțiuni de către actualul ministru al Apărării Naționale în calitățile sale de deputat și expert tehnic judiciar, acesta devenind o vulnerabilitate pentru statul român.