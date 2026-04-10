Ministrul Justiției respinge acuzațiile de „blat” privind numirea șefilor de parchete

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat joi la criticile legate de numirile din fruntea Parchetului General, DNA și DIICOT, precum și la speculațiile privind o înțelegere politică între președintele Nicușor Dan și Partidul Social-Democrat.

Marinescu a declarat, în cadrul intervenției sale de la Antena 3, că nu există niciun scenariu privind vreo înțelegere ascunsă și a respins orice posibilă înțelegere între președinte și PSD.

„Asta este o teorie a conspiraţiei care este vehiculată de o manieră emoţională din ce în ce mai incandescentă de cei care vor să exploateze politic această conjunctură. În realitate, este vorba despre o procedură care s-a desfăşurat conform legii şi Constituţiei, o procedură care a fost de maximă transparenţă, care a putut să fie urmărită în direct de către orice persoană interesantă, care a trecut printr-un filtru instituţional multiplu şi care s-a finalizat printr-o numire făcută de către preşedinte pe bază de argumente, pe bază de motive de fapt şi de drept care se pot regăsi de către oricine e interesat să le dezbată”, a spus Radu Marinescu la Antena 3.

Ministrul a mai spus că relația dintre Ministerul Justiției și Președinție s-a limitat strict la cadrul instituțional prevăzut de lege. El a respins din nou ideea unei înțelegeri politice în spatele acestor decizii.

„Nu am cunoştinţă despre niciun fel de blat, de nicio înţelegere politică”, declară ministrul Justiţiei.

Radu Marinescu a negat și scenariile potrivit cărora numirile din justiție ar fi fost legate de alte funcții-cheie din zona serviciilor de informații, precum SRI și SIE.

„Nu există nicio înţelegere de asemenea manieră”, a susţinut ministrul social-democrat al Justiţiei.

În același timp, USR a transmis un punct de vedere după anunțul președintelui Nicușor Dan privind noile conduceri din parchete. Formațiunea a salutat intenția de eficientizare a sistemului, dar a contestat modul în care s-a ajuns la aceste numiri.

„Împărtăşim dorinţa preşedintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privinţa dosarelor mari de corupţie şi de evaziune fiscală. Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiţie, iar încrederea începe de la felul în care este condusă. Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoţite de un proces care să inspire fără echivoc încredere şi transparenţă. Suntem în dezacord cu opinia domnului preşedinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori oneşti din sistem”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri seară, de USR.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri semnarea decretelor pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT, precizând că procesul a rezultat în urma unor consultări îndelungate.

El a respins interpretările potrivit cărora deciziile ar aparține exclusiv PSD și a insistat că evaluarea sa a fost independentă, bazată pe discuții cu magistrații.

(sursa: Mediafax)