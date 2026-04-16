Nicușor Dan anunță două referendumuri într-o lună

„Pentru ca acuzațiile să devină fapte este să chestionăm corpul magistraților cu aceste chestiuni. O altă metodă este ca ele să fie dovedită. Aceste lucruri trebuie probate juridic. Pe documentarul Recorder se fac acuzații la adresa lui Voineag. Inspecția judiciară a spus că Voineag are dreptate. Sunt chestiuni care necesită timp și sunt în atenția noastră. Ar fi bine ca organizații profesionale să le aibă documentate și să vină la decidentul politic cu ele gata”, spune Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a insistat că va organiza referendumul în Justiție:

„Sigur că da. Nu cred că mai departe de 1 lună”, a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă mai face referendum în Justiție.

„Să vedem, ca orice consultare, ea va valida sau infirma o ipoteză. Dacă va valida, vom avea o problemă. O parte din magistrați spun că nu e așa.Trebuie să vedem opinia profesiei pentru chestiunile aduse în discuție”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan în contextul referendumului PSD: Îmi voi păstra rolul de mediator și voi invita la calm

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că România este la începutul unei crize politice, provocată de tensiunile dintre partidele pro-occidentale. Referitor la referendumul intern al PSD care urmează pe 20 aprilie, președintele a declarat că va rămâne un mediator între partid și premier.

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit joi seară, la Europa FM, despre viitorul referendum al PSD care va avea loc pe data de 20 aprilie, în cadrul căruia va fi decis dacă rămâne în actuala formulă de guvernare sau dacă forțează schimbarea premierului, scenariu care ar putea duce inclusiv la o moțiune de cenzură.

Referindu-se la discuțiile din interiorul PSD și la scenariile politice vehiculate, Nicușor Dan a explicat că lucrurile sunt încă în desfășurare.

„Mai întâi, ce știm public, este că PSD-ul va avea o întâlnire luni dimineață. În acea întâlnire vor stabili o întrebare. Acea întrebare va fi pusă de-a lungul zilei reprezentanților unei forme mai largi ai PSD-ului”, a declarat președintele.

Președintele a explicat că, dincolo de disputele politice, problema reală este fragmentarea societății și lipsa de cooperare între partidele care ar trebui să susțină direcția europeană a României.

„Noi avem o societate, după alegerile parlamentare din 2024, care s-a grupat în trei mari categorii: un 30% reformist, un 30% conservator și un 40% o direcție antioccidentală. Speranța mea este ca forțele pro-occidentale să ajungă să colaboreze pentru a da sustenabilitate financiară României și pentru a progresa”, a declarat Nicușor Dan.

„Ne-am întors la o luptă de uzură, în care și societatea, și liderii de opinie incită la război între aceste două tabere pro-occidentale. În loc să colaborăm, ne-am întors la lupta veche, stânga-dreapta, uitând că trebuie să lucrăm împreună”, a spus acesta.

Întrebat dacă vede PSD ca principal responsabil pentru tensiunile din coaliție, Nicușor Dan a spus că problema ține de ambele tabere.

„Văd foarte mult resentiment și dintr-o parte și din alta, și vorbesc de susținători. Inclusiv momentul emoțional cu contestarea numirilor de procurori, în aceeași cheie îl văd”, a explicat acesta.

„Avem grupul acesta de susținători USR-PNL care, în momentul de față, dorește, într-un mod cumva resentimentar, diminuarea PSD-ului, după cum ceilalți vor la fel, bineînțeles”, a adăugat el.

În contextul în care i s-a sugerat că va trebui să aleagă o tabără într-o eventuală criză politică din coaliția de guvernare, președintele a respins această idee și a spus că rămâne un mediator. „Sunteți de partea premierului Bolojan sau nu?”, a fost Nicusor Dan întrebat.

„Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator, într-o perioadă în care cei mai mulți dintre susținătorii acestor partide au emoții puternice la adresa partenerului de guvernare. Încerc să mediez această situație socială, pentru că, până la urmă, tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte pentru a guverna România”, a spus Nicușor Dan

Președintele a recunoscut că în ciuda presiunii publice care există în această perioadă în spațiul public, alegerea unei tabere nu este soluția.

„Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta, pentru că în emoția asta colectivă, dacă îl susții pe Bolojan, ceilalți îți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta. Dacă nu îl susții pe Bolojan, înseamnă că te opui reformei. Oricum ar fi, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără, e rău”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a declarat că prioritatea este stabilitatea țării.

„Dar, totuși, trebuie să ducem înainte țara asta. Trebuie să avem un dialog. În acest moment, suntem la începutul unei crize politice. Răspunsul la această criză politică va veni de la cele două partide mari care sunt implicate, PSD și PNL. O să vedem mișcările fiecăruia dintre ele în săptămânile care urmează”, a spus Nicușor Dan.

„Eu voi păstra rolul de mediator, voi continua să invit la calm și vom găsi o soluție astfel încât să ducem România în direcția corectă pro-occidentală”, a spus acesta.