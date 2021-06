Orban, despre SIIJ: Coaliţia de guvernare aşteaptă punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marţi că partidele aflate la guvernare vor aştepta punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia în privinţa Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, scrie AGERPRES



"Am discutat în şedinţa coaliţiei şi despre Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a luat decizia să sesizeze Comisia de la Veneţia. Nu a fost o sesizare din partea Guvernului, ci o sesizare din partea ministrului Justiţiei. Din informaţiile pe care le avem, în prima săptămână din iulie, cel mai probabil în jurul datei de 3 iulie, plenul Comisiei de la Veneţia se va pronunţa asupra sesizării formulate de Stelian Ion. Noi am hotărât ca în termen de două săptămâni după ce se pronunţă Comisia de la Veneţia, să întrunim coaliţia, să convocăm o sesiune extroardinară, pentru a vota în plen desfiinţarea secţiei speciale", a spus Orban la Palatul Parlamentului după şedinţa coaliţiei de guvernare.



Întrebat dacă UDMR va ţine cont de punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia, Orban a răspuns: "Ne vom întruni după ce se adoptă în plenul Comisiei de la Veneţia punctul de vedere şi vom lua o decizie împreună. Această decizie o vom transpune prin convocarea unei sesiuni extraordinare la Senat, pentru că la Camera Deputaţilor am trecut o formă de desfiinţare a SIIJ cu garanţiile privitoare la acordul CSM cu privire la trimiterea în judecată a diferitelor secţii, fie că e vorba de secţia de judecători, fie de secţia de procurori. Aşteptăm punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia".