Percheziții în București și Dâmbovița într-un dosar de evaziune fiscală de peste 8 milioane de lei

În cadrul operațiunii „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat, marți, 14 percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Dâmbovița.

Investigațiile vizează șapte societăți comerciale, ale căror administratori, în perioada 2023 – prezent, ar fi redus în mod semnificativ taxele și impozitele datorate bugetului de stat. Aceștia sunt suspectați că au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive pentru prestări de servicii în domeniul construcțiilor și au dedus TVA-ul aferent, prejudiciul estimat fiind de 8.015.000 de lei.

Persoanele bănuite au fost identificate și urmează să fie conduse la audieri, iar împotriva lor vor fi luate măsurile legale necesare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din Serviciul pentru Acțiuni Speciale și al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

(sursa: Mediafax)