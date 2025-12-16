Percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, care ar fi încercat să îl mituiască pe șeful RAR

Potrivit unor surse judiciare, descinderile au loc și la un om de afaceri, într-un dosar ce vizează dare de mită și complicitate la dare de mită.

Sursele citate indică faptul că mita ar fi fost sub forma unui comision de 6–7% dintr-un contract-cadru în valoare de 23 de milioane de lei, suma fiind destinată directorului Registrului Auto Român.

Alexandru-Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în mai multe guverne PSD, ocupând funcția în perioada 2017–2019, în timpul conducerii partidului de către Liviu Dragnea. Mandatele sale au fost marcate de controverse legate de marile proiecte de infrastructură, întârzieri în construcția de autostrăzi și tensiuni repetate cu specialiști din domeniu.

Fostul ministru s-a aflat de-a lungul timpului și în atenția publică în contextul unor anchete și investigații de presă privind managementul companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, fără ca până acum să existe o trimitere definitivă în judecată în aceste cazuri.

Ancheta aflată în desfășurare este coordonată de structura centrală a DNA, iar procurorii urmează să stabilească rolul exact al fiecărei persoane în presupusa schemă de corupție.