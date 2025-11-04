Persoane din Giurgiu înșelate pe chat de falși prieteni: percheziții în Galați

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare marți nouă mandate de percheziție, în județul Galați, la domiciliile unor persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals informatic.

Anchetatorii spun că, în perioada februarie – octombrie 2025, mai multe persoane ar fi indus în eroare părțile vătămate, domiciliate în județul Giurgiu, prin intermediul unei aplicații de tip chat, creând aparența că ar fi persoane din anturajul acestora, solicitând diferite sume de bani.

În această fază a cercetărilor, prejudiciul cauzat este de aproximativ 150.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Giurgiu, în vederea documentării cauzei și tragerii la răspundere a persoanelor cercetate, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

(sursa: Mediafax)