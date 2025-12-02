Zeci de plăți ilegale descoperite de Curtea de Conturi au legătură cu fraudele anchetate de DNA

În ședința de săptămâna trecută a Consiliului Județean Prahova au fost prezentate concluziile Raportului de Audit financiar realizat de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Prahova privind situațiile financiare ale UATJ Prahova pentru perioada 2020–2024, din care reiese să s-au făcut plăți nejustificate sau chiar ilegale în valoare de peste 6 milioane de lei – inclusiv pentru... lucrări inexistente. CJ Prahova este afectat de scandaluri de corupție de anul trecut, când fostul preşedinte CJ, Iulian Dumitrescu, a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă, luare şi dare de mită, fals în declaraţii de avere. Sumele pe care le-ar fi primit ca mită sunt de ordinul milioanelor de lei. Alte scandaluri care îl implică pe fostul președinte CJ sunt legate de anularea ilegală a unor licitații pentru transportul în comun și lucrările făcute fără expertiză geotehnică la Slănic Prahova, după ce plafonul minei de sare a cedat, punând în pericol locuitorii, casele și blocurile din zona afectată.

Plățile ilegale sau nejustificate care au fost descoperite de Curtea de Conturi constau în decontări pentru lucrări neexecutate, actualizări de preț greșit calculate, servicii facturate fără bază legală, precum și cotizații achitate nejustificat către asociații de dezvoltare intercomunitară. Printre cele mai grave nereguli ar fi plata a peste 2 milioane de lei pentru lucrări inexistente în cadrul proiectului privind rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor, plata unor sume considerabile, în mod nejustificat, în proiecte de infrastructură rutieră, inclusiv în cazul obiectivului „Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic”, în sumă de 1.190.101,82 lei.

Executantul lucrării a fost notificat în vederea recuperării sumei, însă nu s-a conformat. Pentru recuperarea sumei plătite nejustificat și a penalităților urmează a fi chemat în judecată, până la 15 decembrie.

S-au făcut și plăți suplimentare în proiectele de modernizare a drumurilor județene, rezultate din lucrări neexecutate, supraevaluate sau decontări care nu aveau suport tehnic, iar CJ a virat aproape un milion de lei către diverse ADI-uri fără ca județul să beneficieze clar de utilizarea acestor fonduri – este vorba despre cotizații în ADI „Ținutul Vinului”, de 450.000 lei, și ADI „Mobilitate”, de 521.315,06 lei.

Actuala conducerea a Consiliului Județean Prahova a anunțat că a demarat procedurile de recuperare a sumelor, acolo unde a fost posibil, recuperând deja o parte dintre prejudicii. Pentru restul au fost transmise notificări și sunt pregătite acțiuni în instanță.

Bani din contracte pentru drumuri

Fostul președinte CJ Prahova şi fost lider al PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, este cercetat penal de DNA pentru fapte de corupție, pentru că ar fi acceptat, în perioada 15 aprilie 2021 – 8 iulie 2021, să primească 160.000 de lei, reprezentând un procent din valoarea facturilor emise de o firmă către Administraţia Străzilor Bucureşti şi neachitate la acel moment. El a lăsat să se creadă că are influenţă asupra funcţionarilor publici de la Administraţie pentru urgentarea plăţii.

Ulterior, arată DNA, fostul lider liberal ar fi primit efectiv, printr-un complice, 130.000 lei. În anul următor, în perioada martie 2022 - iunie 2022, Dumitrescu ar fi pretins unui grup de firme, în contextul unui contract cu Consiliul Județean Prahova, pentru întreţinere şi reparaţii de drumuri, un procent din valoarea facturilor emise către CJ Prahova.

Astfel, potrivit procurorilor DNA, Dumitrescu ar fi primit în mod necuvenit, printr-un complice, suma totală de 421.930 lei. Mai mult, în perioada octombrie - decembrie 2022, Iulian Dumitrescu ar fi pretins în mod direct, de la un martor a cărui firmă avea acorduri cu Consiliul Judeţean Prahova, 47.500.000 de lei, ca preţ supraevaluat al părţilor sociale ale unei firme pe care inculpatul o administra în fapt.

Trafic de influență și luare de mită

În urma acestei solicitări, Iulian Dumitrescu ar fi primit, în ianuarie 2024, suma totală de peste 17,5 milioane de lei, din care aproximativ 3,5 milioane ar fi fost în beneficiul inculpatului şi al membrilor săi de familie. Iar în perioada octombrie 2021 - februarie 2023, ajutat de doi complici, ar fi dat primarului din Lehliu Gară, Iulian Iacomi, și el inculpat în dosar, aproape un milion și jumătate de lei și aproape 75.000 de euro.

Toate aceste fapte au legătură cu descoperirile de fraudă făcute recent de Curtea de Conturi, aceleași proiecte fiind plătite ilegal de CJ. Pe lângă Iulian Dumitrescu, au fost trimişi în judecată primarul oraşului Lehliu Gară, din judeţul Călăraşi, Iulian Iacomi, pentru luare de mită în formă continuată. Administratorul public al judeţului Prahova și preşedinte al Consiliului de Administraţie al Distribuţie Energie Electrică România SA, Anna-Maria Vasile, pentru fals în declaraţii de avere în formă continuată. De asemenea, în dosar au mai fost trimise în judecată alte trei persoane fizice pentru complicitate la luare de mită şi o persoană fizică pentru complicitate la dare de mită. Iulian Dumitrescu a intrat în atenția anchetatorilor la începutul anului 2024, când a fost plasat de DNA sub control judiciar în dosarul de corupție pentru care a fost trimis în judecată pe 9 decembrie 2024.

Licitații anulate pentru a se introduce firme de casă

Până să fie inculpat fostul președinte CJ Prahova, în dosarul de fraudă instrumentat de DNA, în vara anului trecut, CJ a anulat și câteva contracte câștigate corect la licitație, cu transportatorii indezirabili din punct de vedere politic. De exemplu, un transportator care a câștigat licitația pentru mai multe rute din județul Prahova a fost pur și simplu eliminat de conducerea Consiliului Județean, sub pretextul că a schimbat mașinile cu unele noi.

Deși legea îi permite transportatorului să facă astfel de schimbări, atunci când mașinile pe care le are în circulație trebuie să fie reparate sau au unele probleme tehnice, iar acordul autorității locale e doar o formalitate, CJ Prahova a reziliat contractul celui care a câștigat licitația, pentru a introduce pe traseu o altă firmă. Transportatorul a fost de mai multe ori amenințat direct, în prezența mai multor martori, în întrunirile CJ, atunci când a cerut eliberarea unor documente prevăzute de lege, pe care administrația pur și simplu nu a vrut să le emită.

În Prahova au mai fost probleme legate de licitațiile pentru transportul rutier de persoane, din cauza întârzierii licitațiilor de atribuire a traseelor, până la crearea blocajelor. Licitația anulată ilegal de CJ a avut loc în iunie 2023. Atunci când transportatorul – firma C&I - a-ncercat să poarte un dialog cu reprezentanții județului sau să-și ceară drepturile, a fost amenințat, în prezența celorlalți transportatori, că va fi scos din județ.

Transportatorul a depus plângeri la Autoritatea Națională pentru Integritate și la Direcția Națională Anticorupție, cu privire la neregulile de la CJ Prahova. Președintele CJ Prahova era deja anchetat de DNA, pentru corupție, pentru fapte din perioada 2021 – 2022.