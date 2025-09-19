Polițiști trimiși în judecată! Ei au mușamalizat un accident, iar unul a primit mită un brad și masă la restaurant

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a transmis vineri că a fost dispusă trimiterea în judecată a doi agenți din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca.

Potrivit comunicatului, „Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a finalizat cercetările într-o cauză în care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților, Zăgrăian Bogdan Emil, agent de poliție, pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la fals informatic, în formă continuată (41 acte materiale), luare de mită, instigare la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual, uz de fals, înșelăciune, participație improprie la acces ilegal la un sistem informatic, luare de mită”.

Procurorii susțin că acesta ar fi determinat un angajat al unei stații de carburanți să întocmească documente false privind achiziții de carburant. Potrivit investigațiilor, în decembrie 2024, Zăgrăian ar fi pretins și primit un brad de Crăciun de la un contravenient pentru a aplica o sancțiune mai blândă. Tot el ar fi beneficiat de consumație gratuită, în valoare de 843 de lei, într-un restaurant, în schimbul unei sancțiuni favorabile aplicate proprietarului localului.

De asemenea, procurorii susțin că Zăgrăian l-a determinat pe colegul său, Miclăuș Alexandru-Nicolae, să falsifice documentele unui accident rutier. În data de 21.12.2024, în calitate de agent principal de poliție din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind determinat de numitul Zagraian Bogdan-Emil, cu intenție, a întocmit, cu încălcarea dispozițiilor legale prev. de OUG 195/2002 un proces-verbal de contravenție, privind accidentul rutier cu pagube materiale produs la data de 18.12.2024 în Cluj-Napoca, precizează comunicatul.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Cluj.

(sursa: Mediafax)