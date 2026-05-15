Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost reținut pentru fapte de corupție

Procurorul constănțean Gigi Valentin Ștefan a fost reținut și el de către procurorii SUPC pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței supreme cu propunere de arestare preventivă.

Procurorul Parchetului Curții de Apel Constanța, Teodor Niță, a fost reținut joi seara de procurorii SUPC, a anunțat avocatul său, Ion Cazacu.

Avocatul a a spus că va ataca măsura la ÎCCJ. Curtea Supremă urmează să decidă arestarea sau nu a procurorului constănțean, Teodor Niță, la propunerea Parchetului General.

„Nu am nicio activitate de corupție care să fie imputabilă. Sunt suspect pentru instigare la abuz în serviciu, nu știu pentru cine, nu știu pentru ce. După ce voi afla, vă voi spune. La mine n-au găsit absolut nimic. Nu fug, nu mă ascund, nu fug ca un laș”, a spus Niță la intrarea în PG.

Joi, secția de procurori din cadrul CSM a avizat solicitarea SUPC de eventuală reținere și arestare a celor doi procurori constănțeni. Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt suspectați de potențiala săvârșire a unor fapte de corupție, susțin surse judiciare.

Procurorii SUPC au găsit la perchezițiile din biroul și mașina procurorului constănțean Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, importante sume de bani. În jur de 130.000 de euro s-ar fi găsit numai în biroul procurorului și aproximativ 35.000 de euro în mașină, arată surse judiciare.

Potrivit declarației de avere din 2023, postată pe siteul CSM, procurorul Gigi Valentin Ștefan, fost șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, are o avere modestă. Ar deține un teren agricol în Călărași, o mașină BMW din 2016, și a încasat în 2023 o serie de sume ca salarii, venituri nete și vouchere de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța în valoare de 325.432 lei (aprox. 65.000 de euro).

În realitate însă, procurorul Gigi Valentin Ștefan duce o viață de lux în Constanța, arată surse judiciare.

Fiul procurorului, de exemplu, David Ștefan, se afișează cu mașini scumpe, iar pe unele le pune în vânzare chiar pe siteuri publice.

În plus, băiatul procurorului Gigi Valentin Ștefan utilizează în prezent autoturismul marca BMW M5, în care proprietar este firma UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE SRL, societate în care este asociată fosta soție a procurorului.

Până în septembrie 2023, David Ștefan acesta ar fi folosit un autoturism marca Mclaren GT, cu același număr de înmatriculare. Proprietar era atunci societatea MESTA MARMURA SI TRAVERTIN SRL, administrator fiind Gur Bilal, nepotul lui Gur Ramazan, un apropiat al procurorului general de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Ulterior, mașina Mclaren ar fi fost înstrăinată firmei ANOBAM COMPANY SRL.

Surse judiciare arată că și mașina Lamborghini a fost înmatriculată pe societatea SC SOLID STORE SRL.

Rise Project a arătat în 2018 că procurorul Gigi Valentin Ștefan care a condus pe rând toate parchetele din Constanța și-a transferat inclusiv casă de 1000 de metri pătrați construită chiar în buza lacului Siutghiol, pe numele fostei soții.

(sursa: Mediafax)