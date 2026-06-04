DSU confirmă deficiențe grave în intervenția de urgență, după moartea elevului din Bacău: medicul și elicopterul SMURD disponibil nu au fost trimiși la caz de COD ROȘU

Raportul întocmit de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Sănătății confirmă existența unor deficiențe majore în gestionarea intervenției medicale și arată că mai multe resurse care ar fi putut fi trimise la caz nu au fost folosite.

Tragedia s-a petrecut pe 20 mai la Școala Gimnazială din satul Vladnic, comuna Parincea. Copilul s-a prăbușit în timpul unei pauze, iar profesorii au început imediat manevrele de resuscitare și au apelat numărul de urgență 112.

Cazul a provocat revoltă în comunitate după ce martorii au acuzat că ambulanța cu medic a ajuns la aproape două ore de la primul apel, în ciuda apelurilor repetate prin care cadrele didactice cereau disperate ajutor specializat.

DSU: Cazul trebuia tratat ca o urgență majoră

Potrivit raportului oficial, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 12:31, fiind semnalat un copil inconștient. Simptomatologia descrisă se încadra în categoria urgențelor majore, respectiv „Cod Roșu – copil care nu respiră”. Cu toate acestea, la caz a fost trimis inițial un echipaj cu asistent medical, nu unul cu medic.

Inspectorii au constatat că la momentul apelului exista disponibil un echipaj medical de urgență cu medic în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, însă acesta nu a fost trimis imediat. Echipajul a fost alertat abia la ora 13:51 și a ajuns la școală la ora 14:22.

Elicopterele SMURD erau disponibile, dar nu au fost solicitate

Una dintre cele mai grave concluzii ale anchetei este faptul că nu a fost solicitată intervenția aeriană, deși două elicoptere SMURD aflate la Brașov și Galați erau disponibile, iar condițiile meteo permiteau efectuarea misiunii.

„Nu au fost identificate dovezi privind alertarea unei resurse medicale aeriene”, se arată în raportul DSU.

Inspectorii subliniază că procedurile permiteau solicitarea unei astfel de resurse, având în vedere gravitatea cazului.

Nici cea mai apropiată resursă de prim ajutor nu a fost folosită

Raportul scoate la iveală și faptul că la Punctul de Lucru Parincea exista o autospecială de pompieri dotată cu rucsac de prim ajutor și încadrată cu trei subofițeri instruiți pentru acordarea primului ajutor calificat. Cu toate acestea, echipajul nu a fost trimis la intervenție.

Potrivit inspectorilor, aceasta era cea mai apropiată resursă de locul solicitării și putea începe manevrele de resuscitare până la sosirea personalului medical.

Întârziere și probleme de coordonare

Prima ambulanță a ajuns la școală după aproximativ 26 de minute de la apelul inițial, depășind timpul maxim prevăzut pentru intervențiile în mediul rural.

Mai mult, echipa de control a constatat existența unor probleme de comunicare în cadrul Dispeceratului Integrat ISU-SAJ Bacău. Inspectorii au identificat chiar un paravan fizic care separa dispecerii ISU de cei ai Serviciului de Ambulanță, situație care putea afecta coordonarea intervențiilor.

De asemenea, echipajul medical sosit la fața locului nu a transmis datele medicale către medicul coordonator prin sistemele prevăzute în procedurile operative.

Profesorii au luptat să îl țină în viață

În timp ce echipajele medicale întârziau, profesorii au încercat să îi salveze viața copilului.

Profesoara de sport a povestit că a efectuat masaj cardiac și respirație gură la gură imediat după ce elevul s-a prăbușit.

La rândul său, fosta învățătoare a copilului a declarat că profesorii au făcut apeluri repetate către serviciile de urgență și au cerut insistent trimiterea unui medic.

„Am implorat, am rugat, am amenințat. Colega mea țipa disperată să trimită un medic”, a declarat femeia după tragedie.

Sancțiuni și anchete

În urma verificărilor, DSU și Ministerul Sănătății au dispus transmiterea raportului către Poliție, Parchet, Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății. Totodată, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 5.000 de lei și a fost declanșată o cercetare internă privind modul în care a fost gestionată intervenția.

Autoritățile au dispus reinstruirea personalului medical și a dispecerilor privind utilizarea tuturor resurselor disponibile în cazurile critice, eliminarea problemelor de comunicare din dispecerat și analiza posibilității operaționalizării unui echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD în județul Bacău.

DSU: Resursele disponibile nu au fost valorificate

Concluzia raportului este una extrem de dură: medicul coordonator nu a folosit toate resursele disponibile pentru salvarea copilului, deși acestea existau și puteau fi mobilizate. De asemenea, nu a fost solicitat elicopterul SMURD și nu a fost folosită resursa de prim ajutor calificat aflată în imediata apropiere a școlii.

Între timp, anchetele penale și medico-legale continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului și eventualele responsabilități ale celor implicați în gestionarea intervenției.