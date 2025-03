Ministrul Justiţiei, despre întoarcerea fraţilor Tate în România: O atitudine corectă, se supun întru totul justiţiei

Prezent, luni, la prezentarea bilanţului Instanţei supreme, ministrul Justiţiei a fost întrebat de jurnalişti dacă întoarcerea fraţilor Tate în România poate fi considerată o "victorie" pentru justiţie.



"Din punctul meu de vedere, este o atitudine corectă a acestor inculpaţi şi denotă faptul că înţeleg foarte clar care sunt consecinţele sustragerii de la executarea unor măsuri preventive. Eu consider că acest lucru denotă că avem o jurisdicţie naţională respectată şi care este un element de care inculpaţii ţin cu adevărat seama. Dacă dumnealor nu se întorceau, riscau o modificare a măsurii preventive şi, bineînţeles, punerea în executare a unei măsuri mai grave, prin mecanismele de cooperare internaţională. Acest lucru nu s-a întâmplat, înţeleg că se supun într-o totul justiţiei din România. Asta înseamnă că beneficiază în continuare de prezumţia de nevinovăţie, de toate garanţiile pe care legislaţia noastră democratică şi statul de drept din România le oferă tuturor justiţiabililor. La capătul acestui proces judiciar, vom afla adevărul şi se va stabili printr-o hotărâre definitivă care este situaţia", a explicat Radu Marinescu.



Ministrul Justiţiei spune că nu a existat nicio solicitare din partea autorităţilor din SUA în legătură cu situaţia juridică a fraţilor Tate.



"Nu există niciun fel de solicitare a autorităţilor din America în legătură cu situaţia juridică a fraţilor Tate. Dacă s-au întors, au făcut-o, consider eu, pentru simplul lor interes legitim procesual, ca să nu se ajungă la o măsură mai gravă. Am văzut că au făcut nişte declaraţii în spaţiul public, în sensul că înţeleg să se supună justiţiei din România. Foarte bine fac, avem o justiţie corectă, imparţială, obiectivă, dar fermă. La capătul acestui drum judiciar, vom vedea care este adevărul legat de aceşti inculpaţii", a precizat Marinescu.



Luni, fraţii Tate au mers la o secţie de Poliţie din Voluntari pentru a semna controlul judiciar.



La întrebărilor jurnaliştilor, Andrew Tate a spus că va mai rămâne în România pentru câteva săptămâni, dar că poate pleca oricând vrea, atât timp cât îşi îndeplineşte îndatoririle în faţa legii.



"Sunt o persoană liberă, nu sunt condamnat de nimic, la fel ca voi. Pot să merg în orice vacanţă vreau. Pot să merg în Grecia, pot să merg în Australia, oriunde îmi place (...). Dacă mă cheamă (cei de la Poliţie, n.r.), vin. Dacă nu mă cheamă, voi fi ocupat să îmi trăiesc viaţa. Cred că orice om cu creier îşi dă seama că acest caz nu duce nicăieri. E o situaţie administrativă, birocratică. Putem vorbi despre cum este nedrept că au încercat să îmi distrugă viaţa timp de trei ani, dar Dumnezeu ne dă anumite lucruri ca să ne testeze, iar eu cred că Dumnezeu mi-a dat această situaţie", a declarat Andrew Tate.



Andrew şi Tristan Tate au revenit în România în noaptea de vineri spre sâmbătă, din Statele Unite ale Americii, cu un avion privat.



Pe 27 februarie, ei au părăsit România, cu destinaţia SUA, având acceptul procurorului de caz de la DIICOT care îi anchetează în dosarul de viol.



Părţile au convenit atunci ca fraţii Tate să se întoarcă în România, fiind sub măsura controlului judiciar.



Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie - britanică şi americană, au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violenţe.



Ulterior, în decembrie 2024, instanţele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

