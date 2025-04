Jurnalul.ro › Sport › eXtrasport › A murit Dick Barnett, legenda baschetului american și dublu campion cu New York Knicks A murit Dick Barnett, legenda baschetului american și dublu campion cu New York Knicks

Dick Barnett, legendă a echipei New York Knicks și recent inclus în Basketball Hall of Fame, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Potrivit New York Post, Barnett a murit în somn în weekend, într-un centru pentru vârstnici din Florida.