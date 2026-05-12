Renate Weber atacă la CCR ordonanța Guvernului Bolojan privind înzestrarea armatei: „Executivul interimar nu putea adopta OUG”

Renate Weber atacă la CCR ordonanța Guvernului Bolojan privind Programul SAFE pentru înzestrarea armatei. Avocatul Poporului invocă neconstituționalitatea OUG 38/2026

Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constituțională a României împotriva Ordonanței de Urgență 38/2026 adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, act normativ care include măsuri legate de Programul SAFE pentru înzestrarea armatei. Instituția susține că Executivul interimar nu avea dreptul constituțional să emită ordonanțe de urgență după demiterea prin moțiune de cenzură.

Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională a României OUG 38/2026, ordonanța adoptată de Guvernul Bolojan și publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026, la doar trei zile după ce Executivul fusese demis prin moțiune de cenzură în Parlament și continua să funcționeze cu atribuții limitate, în regim interimar.

Sesizarea transmisă către CCR susține că ordonanța încalcă mai multe articole din Constituție, inclusiv prevederile privind statul de drept, securitatea juridică, dreptul de proprietate privată și limitele constituționale ale unui guvern interimar.

Potrivit documentului, OUG 38/2026 ar contraveni:

art. 1 alin. (3) privind principiile statului de drept;

art. 1 alin. (5) referitor la claritatea și previzibilitatea legii;

art. 44 privind garantarea proprietății private;

art. 79 privind obligativitatea avizului Consiliului Legislativ;

art. 110 alin. (4) privind încetarea mandatului Guvernului;

art. 115 alin. (6), care interzice ordonanțele de urgență ce afectează drepturi și libertăți fundamentale.

Avocatul Poporului: forma finală a ordonanței nu a avut avizul Consiliului Legislativ

Instituția condusă de Renate Weber susține că forma finală a OUG 38/2026 adoptată de Guvern nu a primit avizul Consiliului Legislativ, ceea ce ar reprezenta o încălcare gravă a procedurii constituționale de legiferare.

Totodată, în sesizare se amintește că, după adoptarea moțiunii de cenzură din 5 mai 2026, Guvernul Bolojan a devenit unul interimar, având atribuții limitate exclusiv la administrarea treburilor publice curente.

Conform Constituției și jurisprudenței CCR, un executiv interimar nu poate promova politici noi, nu poate iniția proiecte legislative și nu poate adopta ordonanțe sau ordonanțe de urgență până la instalarea unui nou guvern cu puteri depline.

OUG 38/2026 vizează și investiții strategice pentru securitatea națională

Avocatul Poporului mai arată că ordonanța modifică prevederi din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în scopul realizării unor investiții strategice în domeniul securității naționale și al infrastructurii militare, inclusiv proiecte legate de Programul SAFE de înzestrare a armatei.

În acest context, instituția consideră că actul normativ trebuia aprobat prin lege organică și transmis spre dezbatere mai întâi Camerei Deputaților, nu Senatului, așa cum s-a întâmplat în procedura adoptării.

Sesizarea depusă la CCR deschide un nou conflict juridic și politic în jurul Guvernului Bolojan și al măsurilor adoptate după căderea Executivului prin moțiune de cenzură.

Agerpres