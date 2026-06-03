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Accident de zbor în Argeș: Un bărbat a suferit fracturi după ce s-a prăbușit cu planorul pe câmp

Bărbat rănit după ce un planor a aterizat forțat pe un câmp din județul Argeș

Un planor a aterizat forțat, miercuri, pe un câmp din comuna Buzoiești, județul Argeș. Un bărbat a suferit fracturi și a fost dus la spital.