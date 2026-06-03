x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident de zbor în Argeș: Un bărbat a suferit fracturi după ce s-a prăbușit cu planorul pe câmp

Accident de zbor în Argeș: Un bărbat a suferit fracturi după ce s-a prăbușit cu planorul pe câmp

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   14:32
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Accident de zbor în Argeș: Un bărbat a suferit fracturi după ce s-a prăbușit cu planorul pe câmp
Bărbat rănit după ce un planor a aterizat forțat pe un câmp din județul Argeș

Un planor a aterizat forțat, miercuri, pe un câmp din comuna Buzoiești, județul Argeș. Un bărbat a suferit fracturi și a fost dus la spital.

ISU Argeș intervine cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat în comuna Buzoiești, după ce un planor a aterizat forțat.

În urma accidentului, un bărbat a fost rănit.

Acesta a fost găsit conștient, cooperant. EL prezintă suspiciune de fractură la piciorul stâng, în zona umărului, și traumatisme la nivelul capului și al feței.

În urma acordării primului ajutor calificat, bărbatul a fost transportat la spital.

Pompierii au asigurat un perimetru de protecție și măsurile specifice până la înlăturarea oricărui pericol.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: planor aterizare fracturi spital
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri