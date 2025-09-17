Toto Dumitrescu, prins drogat la volan și acuzat de fugă de la locul accidentului. Procurorii cer arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:00, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii. Toto Dumitrescu, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu o altă mașină, condusă de o tânără de 23 de ani, care nu ar fi acordat prioritate de trecere. În urma impactului, autoturismul femeii a fost proiectat într-un alt vehicul aflat în spatele său.

Tânăra a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În schimb, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului pe jos, profitând de confuzia creată imediat după coliziune, fără a aștepta intervenția poliției sau a procurorului, așa cum prevede legea.

După 48 de ore de căutări, polițiștii l-au găsit pe Dumitrescu ascuns într-un apartament din București. Acesta a fost ridicat și dus la audieri, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore. Testele efectuate la Institutul Național de Medicină Legală (INML) au confirmat prezența cocainei în organismul acestuia în momentul producerii accidentului.

Toto Dumitrescu nu este la prima abatere penală. În anul 2021, a fost condamnat la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, tot pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Procurorii au dispus, în data de 17 septembrie 2025, punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului. În prezent, anchetatorii solicită arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

