Victorie FACIAS pentru toți pacienții români. Înalta Curte obligă definitiv Guvernul să adopte normele unei legi care luptă împotriva infecțiilor nosocomiale din spitale

Hotărârea instanței supreme pune capăt unei perioade de peste cinci ani în care aplicarea legii a fost blocată. Deși legea există din anul 2021, aceasta a rămas, în lipsa normelor de aplicare, un act fără efecte reale pentru pacienți. În acest interval, în spitalele din România au fost semnalate focare de infecții intraspitalicești și cazuri grave, soldate inclusiv cu decese. Lipsa unor protocoale stricte și a responsabilităților bine stabilite a menținut un sistem în care reacțiile au venit adesea după producerea incidentelor, nu înainte.

În timp ce România raportează oficial o rată a infecțiilor nosocomiale de sub 1%, în restul țărilor europene media este de peste 7%. Cifrele sugerează că spitalele românești sunt astfel de peste șapte ori mai sigure decât cele europene, diferență care indică, în realitate, incapacitatea sistemului românesc de a identifica și raporta corect infecțiile nosocomiale. În martie 2026, un focar de infecții nosocomiale a fost confirmat în secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț. Dintre cei șapte pacienți infectați raportați oficial, patru au decedat, iar conducerea unității a recunoscut că, din cauza supraaglomerării, dezinfecția secției nu putea fi efectuată în condiții corespunzătoare. Iar acesta este doar un exemplu. Infecțiile nosocomiale fac victime în spitalele din România, iar subraportarea cazurilor, rezistența la antibiotice, măsurile insuficiente de prevenție și întârzierea aplicării unor norme unitare de control amplifică riscurile pentru pacienți.

Decizia ÎCCJ confirmă argumentul central formulat de FACIAS pe parcursul procesului, potrivit căruia Guvernul are obligația legală de a adopta normele necesare aplicării unei legi votate de Parlament și nu poate bloca efectele acesteia prin inacțiune.

FACIAS solicită Guvernului României să pună imediat în executare hotărârea Înaltei Curți și să adopte normele metodologice privind legea infecțiilor nosocomiale. După ani de întârzieri, nu mai există niciun temei pentru amânare. Pacienții din România au dreptul la spitale mai sigure și la protecție reală împotriva infecțiilor asociate actului medical.

FACIAS va monitoriza în continuare modul în care Guvernul își îndeplinește această obligație și va informa publicul cu privire la fiecare pas al acestui proces.