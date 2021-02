Argeş: 21 de elevi, trei cadre didactice şi o secretară de la 19 unităţi de învăţământ, confirmaţi cu COVID-19

Un număr de 21 de elevi și 3 profesori din județul Argeș au COVID-19, a declarat, marți, prefectul județului, Emanuel Soare. Cei mai mulți nu au fost în școală de la reluarea cursurilor.

Prefectul Emanuel Soare a declarat, într-o conferință de presă, că în prezent sunt 21 de elevi, 3 profesori și o secretară au COVID-19.

„Am deschis școlile și am avut speranța că putem scădea rata de incidență la sub 0,5 înainte de a începe școala. Nu am reușit acest lucru, dar iată că la o săptămână și un pic de la începerea școlii rata se menține la un nivel scăzut. Însă, în acest moment, numărul elevilor infectați crește. Astăzi avem 19 școli cu cazuri pozitive la elevi sau profesori. Sunt 21 de elevi infectați, 3 profesori și o secretară”, a spus Soare.

Potrivit prefectului, în general este cam câte un caz la cele 19 școli unde au fost raportate persoane infectate cu SARS-CoV-2.

În multe dintre cazuri, însă, elevii au devenit pozitivi înainte de a începe școala și aceștia nu fost, practic, deloc la școală de la reluarea cursurilor.