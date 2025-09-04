Cât de pregătită este Capitala pentru iarnă? 80% din imobile ar putea rămâne fără apă caldă și căldură

Ţevile de termoficare cu o vechime de până la 60 de ani și fac dificilă asigurarea unui serviciu constant şi de calitate.

Primăria Capitalei a reuşit să înlocuiască până acum circa 200 de kilometri, din cele aproximativ 1000 de kilometri de reţea magistrală, ceea ce reprezintă mai puţin de 20%. Situaţia este alarmantă deoarece predomină ţevi corodate, ruginite şi fără izolaţie corespunzătoare.

30 de șantiere în București

În Bucureşti sunt deschise 30 de şantiere de termoficare, dintre care 20 sunt finanţate din fonduri europene. Printre cele mai recente lucrări finalizate sunt tronsoanele de pe bulevardul Kiseleff şi din zona Pieţei Universităţii, iar unele şantiere vor fi finalizate până în decembrie. Totuşi, altele vor dura până la sfârşitul anului viitor sau începutul lui 2027.

Durata medie de viață a acestor conducte moderne este estimată la circa 50 de ani, pornesc din centralele de termoficare (CET) și alimentează punctele termice care deservesc blocurile și mii de locuitori, potrivit observatornews.ro.

Un obstacol frecvent în finalizarea lucrărilor îl reprezintă reţelele vechi de utilităţi descoperite în subteran, care nu sunt reflectate în planurile oficiale.

„Găsim intersectări cu conducte de gaze sau apă și schimbări de direcție neașteptate sub clădiri și instituții, ceea ce îngreunează execuția și amână finalizarea șantierelor”, spune Constantin Badiu, șeful unuia dintre șantiere.

De la 1 septembrie 2025, peste 1.100 de blocuri sunt afectate de lipsa temporară a alimentării cu agent termic, măsură care va dura până la finalul săptămânii pe mai multe sectoare.