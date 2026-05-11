x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident feroviar în Argeș. O mașină a fost lovită de un tren cu 50 de pasageri

Accident feroviar în Argeș. O mașină a fost lovită de un tren cu 50 de pasageri

de Redacția Jurnalul    |    11 Mai 2026   •   11:28
Accident feroviar în Argeș. O mașină a fost lovită de un tren cu 50 de pasageri
O mașină a fost acroșată de un tren în Argeș.

Un accident feroviar s-a produs luni în comuna Leordeni, județul Argeș, după ce un autoturism a fost acroșat de un vagon al unui tren. La bordul garniturii se aflau aproximativ 50 de persoane.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Argeș, la fața locului au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Topoloveni și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În autoturism se afla doar șoferul. Până la acest moment, autoritățile nu au identificat victime nici în mașină, nici în tren.

Pompierii au asigurat măsurile specifice pentru prevenirea incendiilor și eliminarea oricărui pericol în zona accidentului. Intervenția este în desfășurare.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident feroviar argeş
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri