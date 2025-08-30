Accident grav pe A1, între Florești și Stoenești: Planul Roșu de Intervenție activat

Potrivit ISU Giurgiu, accidentul s-a produs între două autoturisme, pe Autostrada 1 la kilometrul 35, pe sensul de circulaţie Bucureşti - Piteşti.

În urma accidentului rutier, au rezultat cinci victime, patru adulți si un minor. Acestea au fost transportate la spital, conștiente și cooperante, pentru investigații de specialitate.



"Din informaţiile primite la acest moment, ar fi implicate 8 persoane, iar două dintre acestea ar fi încarcerate. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie", precizează ISU Giurgiu.



La faţa locului, au fost alocate: o autospecială de stingere, cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD de la ISU Giurgiu şi două ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă. În sprijin, forţele locale de intervenţie au fost suplimentate cu o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă şi două ambulanţe SMURD de la ISU B-IF.



Misiunea este în dinamică.



Totodată, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că sunt restricţii de circulaţie pe autostrada A1 Bucureşti - Piteşti, în zona kilometrului 35, unde s-a produs accidentul rutier în care au fost implicate două autoturisme.



Circulaţia rutieră este restricţionată pe prima bandă a sensului de mers către Piteşti, valorile de trafic fiind în creştere. AGERPRES