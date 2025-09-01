Accident grav în Constanța: șase persoane, inclusiv două fetițe, transportate la spital după o coliziune

Un autoturism și o autoutilitară s-au ciocnit violent, iar impactul s-a soldat cu mai multe victime care au suferit traumatisme de diferite tipuri. Potrivit informațiilor transmise de autorități:

un bărbat a fost diagnosticat cu leziuni la nivelul coloanei vertebrale,

o femeie a suferit traumatisme cranio-faciale,

fetița de 10 ani are fracturi la brațe și picioare,

fata de 13 ani a suferit fracturi la nivelul membrelor inferioare,

alți doi adulți au traumatisme toracice și la membre.

Toate victimele erau conștiente în momentul în care au fost preluate de echipajele medicale.

La locul accidentului au intervenit pompierii ISU Dobrogea cu două autospeciale de intervenție, alături de un echipaj SMURD și unul al Serviciului de Ambulanță Județean.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

ISU Dobrogea