x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident între două TIR-uri pe Valea Oltului: trafic blocat

Accident între două TIR-uri pe Valea Oltului: trafic blocat

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   10:34
Accident între două TIR-uri pe Valea Oltului: trafic blocat
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Circulația rutieră este blocată, vineri, pe DN 7 - Valea Oltului, în zona localității Bujoreni, județul Vâlcea, în urma unui accident între două TIR-uri.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, accidentul a avut loc pe DN7 183+300, în zona localității Lunca, Bujoreni, județul Vâlcea.

Se pare că accidentul rutier s-a produs din eroare umană pe un carosabil umed, respectic neadaptarea vitezei la condițiile de drum.

Nu au fost înregistrate victime.

La ora transmiterii știrii, se circula pe o bandă, dirijat de Poliție pe sensul Rm. Vâlcea - Sibiu.

La fața locului se află Poliția, Salvarea și un echipaj de la Drumuri.

Este așteaptată macaraua pentru tractare și se estimează reluarea circulației în condiții normale în aproximativ 3 ore.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident tiruri valea oltului trafic blocat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri