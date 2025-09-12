Accident între două TIR-uri pe Valea Oltului: trafic blocat

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, accidentul a avut loc pe DN7 183+300, în zona localității Lunca, Bujoreni, județul Vâlcea.

Se pare că accidentul rutier s-a produs din eroare umană pe un carosabil umed, respectic neadaptarea vitezei la condițiile de drum.

Nu au fost înregistrate victime.

La ora transmiterii știrii, se circula pe o bandă, dirijat de Poliție pe sensul Rm. Vâlcea - Sibiu.

La fața locului se află Poliția, Salvarea și un echipaj de la Drumuri.

Este așteaptată macaraua pentru tractare și se estimează reluarea circulației în condiții normale în aproximativ 3 ore.

(sursa: Mediafax)