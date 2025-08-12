Accident grav în Mehedinți, cu polițiști de frontieră. Două persoane au murit, alte două sunt rănite

Potrivit News-Mehedinti, victimele sunt polițiști de frontieră de la Svința, șeful de tură și un coleg. Elicopterul SMURD a plecat de la locul accidentului cu unul din polițiștii implicați.

Victimele decedate, încarcerate în celălalt autoturism, sunt un bărbat și o femeie.

UPDATE: ISU Mehedinți a anunțat că cele două victime încarcerate au fost extrase. Este vorba de un bărbat și o femeie, cărora li s-au aplicat manevre de resuscitare.

„Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, cele două victime au fost declarate decedate de către medicul SAJ. Celelalte două victime, conștiente, sunt evaluate de către echipajele medicale”, au anunțat pompierii.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit ISU Mehedinți, accidentul în care au fost implicate două autoturisme a avut loc între localitățile Dubova și Șvinița.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD. La locul evenimentului a fost direcționat un echipaj SAJ, dar și elicopterul SMURD.

În urma accidentului au rezultat patru victime, două încarcerate, în stare de inconștiență, și două conștiente.

Pompierii intervin pentru descarcerarea celor două victime.

Intervenția este în desfășurare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)