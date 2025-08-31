Accident feroviar în Capitală. O persoană a fost lovită mortal. Circulația trenurilor blocată

x close
de Redacția Jurnalul    |    31 Aug 2025   •   16:36
Un accident mortal s-a produs duminică după-amiază pe calea ferată dintre București Nord și Racord Pajura. O persoană a fost lovită de trenul R 8093 care circula pe ruta București Nord - București Obor.

Incidentul a dus la blocarea completă a circulației feroviare pe distanța București Nord - Băneasa, pe linia 800.

CFR așteaptă acordul autorităților pentru reluarea traficului în condiții de siguranță.

Sunt afectate mai multe trenuri de călători: R 10184 (Fetești - București Nord), IR 1589 (București Nord - Constanța) și IR 1936 (Constanța - Brașov). Alte trenuri pot întâmpina întârzieri în funcție de evoluția situației.

