Accident șocant cu ATV în Gorj: Salvamontiștii intervin contracronometru pentru două victime grav rănite

Impact violent pe traseu montan

Un ATV a ieșit de sub control pe un drum din zona Rânca, Gorj, părăsind carosabilul și izbindu-se brutal de un copac. Impactul devastator a lăsat două victime în stare critică, conducătorul fiind cel mai grav afectat – cu multiple traumatisme și episoade de inconștiență.

Intervenție rapidă a Salvamont Rânca

Salvamontiștii din Baza Salvamont Rânca, aflați în tura operativă, au ajuns primii la fața locului. Au stabilizat victimele prompt, acordând primul ajutor medical esențial. Fără elicopter disponibil, răniții au fost predați echipajului de ambulanță pentru transportul de urgență la spital.

Avertisment Salvamont România: ATV-urile ucid în secunde

„Salvamont România atrage atenția tuturor celor care utilizează ATV-uri în scop recreativ, fie închiriate sau proprietate personală – că aceste vehicule sunt extrem de puternice și pot deveni rapid periculoase. Utilizarea lor necesită abilități specifice și experiență, iar pierderea controlului poate duce, în doar câteva secunde, la accidente cu urmări grave sau chiar fatale", transmit reprezentanții Salvamont România.

