Moarte șocantă pe DN 66: Bărbat de 74 ani ucis, minori răniți în accident Hunedoara

Tragedie pe DN 66: Bărbat de 74 de ani mort, patru tineri răniți grav în ciocnire violentă la Sântămăria-Orlea

Un grav accident rutier a zguduit județul Hunedoara vineri după-amiază, 10 aprilie 2026. Pe Drumul Național 66, în comuna Sântămăria-Orlea, două autoturisme s-au ciocnit brutal, provocând moartea unui bătrân și rănirea altor patru persoane, inclusiv doi minori. Circulația este blocată pe ambele sensuri.

Detalii șocante de la fața locului

Impactul a fost devastator: unul dintre vehicule s-a răsturnat în afara carosabilului, iar un bărbat de aproximativ 74 de ani a rămas încarcerat, inconștient, printre fiarele contorsionate. Pompierii din Hunedoara și Petroșani au intervenit rapid cu două echipaje de descarcerare, două ambulanțe SMURD, trei echipaje SAJ și un elicopter SMURD solicitat în sprijin.

Echipajele medicale au luptat minute în șir să-l resusciteze pe bătrân, dar eforturile au fost zadarnice. „Bărbatul a fost găsit inconștient și a necesitat descarcerare. Din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare", au transmis reprezentanții ISU Hunedoara.

Victime tinere, inclusiv minori de 15 și 17 ani

Celelalte patru victime – doi minori de 15 și 17 ani, plus doi tineri de 27 și 28 de ani – au primit prim-ajutor la locul faptei. Toți au fost transportați de urgență la spitale din zonă pentru investigații și tratament specializat. Starea lor nu a fost comunicată imediat, dar gravitatea coliziunii ridică îngrijorări.

Circulație închisă: DN 66 blocat complet

Accidentul a dus la restricționarea totală a traficului pe DN 66, pe ambele sensuri, în zona Sântămăria-Orlea. Șoferii sunt rugați să evite traseul și să folosească rute alternative. Polițiștii hunedoreni investighează cauzele – viteză, neatenție sau alte circumstanțe urmează să fie stabilite.

Agerpres si Mediafax

