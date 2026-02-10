Opt răniți într-un accident cu un microbuz, un utilaj de reparații și un autoturism

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Feb 2026   •   13:04
Sursa foto: ISU Giurgiu/Accidentul a avut loc pe DN 5, în afara localității Adunații Copăceni

Opt persoane au fost rănite într-un accident produs marți pe DN 5, în județul Giurgiu, și în care au fost implicate un microbuz, un utilaj care efectua lucrări la drum și un autoturism.

Potrivit IPJ Girugiu, accidentul a avut loc pe DN 5, în afara localității Adunații Copăceni.

Din primele cercetări a reieșit că un tânăr de 22 ani, în timp ce conducea un microbuz, a intrat într-un autoturism care se afla în fața sa, și, ulterior, într-un utilaj care efectua lucrări de întreținere a părții carosabile, aflat pe banda unu a sensului de mers către București.

Cei trei șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

ISU Giurgiu anunță că trei persoane au fost găsite încarcerate în microbuz, una dintre acestea fiind inconștientă. A fost necesară folosirea accesoriilor de descarcerare pentru extragerea acestora.

O tânără a fost preluată de elicopter și transportată la spital, iar alte șapte persoane, conștiente, au ajuns la spital cu echipajele SMURD și SAJ.

(sursa: Mediafax)

 

