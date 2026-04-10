Accident CUMPLIT în Vinerea Mare! Șapte persoane rănite grav și Plan Roșu activat în județul Sibiu

UPDATE ISU Sibiu a anunțat că în accident au fost implicate trei autoturisme și șapte persoane.

Cinci persoane au fost duse la spital. Este vorba de trei tineri cu vâsrte cuprinse între 16 și 19 ani, care au suferit traumatisme. De asemenea, la spital au ajuns bărbat de 36 de ani cu traumatism grav la picior, transportat cu elicopterul la spitalul din Tg. Mureș, și o femeie de 31 de ani cu episoade de pierdere a stării de conștiență și o plagă la nivelul urechii.

Celelalte două persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Știre inițială: Conform ISU Sibiu, autorităţile judeţene au activat Planul roşu de intervenţie.



Traficul rutier este blocat total, a anunţat IPJ Sibiu.



În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau în total şapte persoane. Două dintre acestea au nevoie de descarcerare, a indicat ISU.



"La faţa locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială de transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ). De asemenea, intervine şi elicopterul SMURD Târgu Mureş", a informat ISU.



Potrivit SAJ Sibiu, trei dintre victime sunt încarcerate.

AGERPRES

