Intervenție de urgență pe E85! Patru persoane primesc îngrijiri medicale după un impact brutal între un TIR și un microbuz

Știrea inițială:

Un accident rutier s-a produs sâmbătă pe E85, în zona localității Cumpărătura, județul Suceava, după ce un TIR s-a ciocnit cu un microbuz.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de tip B2, intervenția fiind sprijinită de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

În urma impactului, patru persoane au nevoie de îngrijiri medicale, fiind monitorizate de echipajele medicale și paramedicale prezente la intervenție.

Autoritățile intervin în continuare pentru gestionarea situației și stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)