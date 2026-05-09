x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Intervenție de urgență pe E85! Patru persoane primesc îngrijiri medicale după un impact brutal între un TIR și un microbuz

Intervenție de urgență pe E85! Patru persoane primesc îngrijiri medicale după un impact brutal între un TIR și un microbuz

de Redacția Jurnalul    |    09 Mai 2026   •   17:15
Intervenție de urgență pe E85! Patru persoane primesc îngrijiri medicale după un impact brutal între un TIR și un microbuz
ISU Suceava/Patru oameni au nevoie urgentă de medici

UPDATE:Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 2 Fălticeni-Suceava, la kilometrul 426+900 de metri, în zona localității Cumpărătura, județul Suceava, a avut loc un accident rutier produs între un autotren și o autoutilitară, soldat cu rănirea a trei persoane din autoutilitară. Toate victimele sunt conștiente, cooperante și evaluate medical la fața locului.

Știrea inițială:

Un accident rutier s-a produs sâmbătă pe E85, în zona localității Cumpărătura, județul Suceava, după ce un TIR s-a ciocnit cu un microbuz.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de tip B2, intervenția fiind sprijinită de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care unul cu medic.

În urma impactului, patru persoane au nevoie de îngrijiri medicale, fiind monitorizate de echipajele medicale și paramedicale prezente la intervenție.

Autoritățile intervin în continuare pentru gestionarea situației și stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident rutier e85
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri