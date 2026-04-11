Impact violent între două mașini, urmat de un incendiu, în ajunul Paștelui! La fața locului intervine un elicopter SMURD

Accidentul a fost semnalat în jurul orei 11:44. Două autoturisme au fost implicate în coliziune. Imediat după impact, a izbucnit un incendiu.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Sânnicolau Mare. Au fost trimise o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD. Două ambulanțe SAJ au asigurat asistența medicală.

A fost alertat în sprijin și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Comloșu Mare.

Toate cele 4 victime au fost preluate de echipajele medicale în stare conștientă și cooperantă. La locul intervenției urma să sosească elicopterul SMURD Caransebeș, conform ISU Timiș.

(sursa: Mediafax)

