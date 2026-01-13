Accident între un TIR și un autoturism pe centura Timișoarei. Un șofer a murit

Potrivit ISU Timiș, accidentul a avut loc marți dimineața pe centura ocolitoare a Timișoarei, între localitățile Șag și Giroc.

La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD și 12 pompieri.

În TIR și în autoturism se aflau doar șoferii.

În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat.

Bărbatul a fost extras de pompieri și a fost declarat decedat de echipajul medical sosit la fața locului.

Șoferul autocamionului primește îngrijiri medicale la fața locului.

(sursa: Mediafax)