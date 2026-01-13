x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident între un TIR și un autoturism pe centura Timișoarei. Un șofer a murit

Accident între un TIR și un autoturism pe centura Timișoarei. Un șofer a murit

de Redacția Jurnalul    |    13 Ian 2026   •   11:07
Accident între un TIR și un autoturism pe centura Timișoarei. Un șofer a murit
Sursa foto: Accident mortal pe centura Timișoarei

Un TIR și un autoturism au fost implicate, marți dimineața, într-un accident pe centura ocolitoare a Timișoarei. Un șofer a murit.

Potrivit ISU Timiș, accidentul a avut loc marți dimineața pe centura ocolitoare a Timișoarei, între localitățile Șag și Giroc.

La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD și 12 pompieri.

În TIR și în autoturism se aflau doar șoferii.

În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat.

Bărbatul a fost extras de pompieri și a fost declarat decedat de echipajul medical sosit la fața locului.

Șoferul autocamionului primește îngrijiri medicale la fața locului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident tir autoturism timisoara
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri