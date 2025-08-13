Accident pe Transfăgărășan: Mașină prăbușită într-o râpă, două persoane rănite

x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Aug 2025   •   15:15
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un accident rutier a avut loc miercuri pe Transfăgărășan, după kilometrul 30, la coada barajului, unde un vehicul a căzut într-o râpă. Două persoane au fost rănite, ambele fiind conștiente, dar cu posibile traumatisme la nivelul picioarelor.

La fața locului intervin pompierii cu două echipaje pentru acordarea primului ajutor și extragerea victimelor.

Potrivit primelor informații, două persoane au fost rănite, ambele fiind conștiente, dar prezentând posibile traumatisme la nivelul membrelor inferioare.

Către locul intervenției se deplasează și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) pentru transportul victimelor la spital și evaluarea medicală completă.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: accident transfagarasan persoane rănite
