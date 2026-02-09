x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Educatie Elevii din trei județe sunt de luni în vacanță

Elevii din trei județe sunt de luni în vacanță

de Redacția Jurnalul    |    09 Feb 2026   •   12:30
Elevii din trei județe sunt de luni în vacanță
Sursa foto: Vești pentru părinți: calendarul vacanțelor școlare 2026

Elevii din trei județe sunt de luni în vacanță. Săptămâna de vacanță din februarie a fost stabilită la nivel local, în perioada 9 februarie-1 martie.

Primii elevi care intră în vacanță în luna februarie sunt cei din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud. Aceștia nu vor avea cursuri în perioada 9-15 februarie.

Elevii din județele Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Brașov, Prahova, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași și din Capitală vor avea vacanță în perioada 16-22 februarie.

În restul județelor din țara, vacanța va fi în perioada 23 februarie-1 martie.

Vacanța din luna februarie este stabilită la nivelul inspectoratelor școlare, singura condiție fiind ca aceasta să fie programată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Ministerul Educației a propuns pentru 2027 o reducere a perioadei în care poate fi programată vacanța din februarie de la trei la două săptămâni.

„Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel național, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opțiunea a maximum trei județe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanță). Prin urmare, săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București este propusă pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2027”, anunța ministerul în luna ianuarie.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: elevi vacanta trei judete
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri