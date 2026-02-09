Atenționări Cod galben de ger, vânt puternic și viscol în 12 județe, până marți seara

Potrivit meteorologilor, în intervalul 9 februarie, ora 10:00 - 10 februarie, ora 10:00, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute în Moldova și în estul Transilvaniei, cu 6 - 9 grade mai mici decât cele normale datei. Valorile termice se vor situa între -7 și -3 grade, iar în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime vor oscila între -14 și -10 grade.



Județele vizate de acest Cod galben sunt: Bacău, Botoșani, Covasna, Galați, Harghita, Iași, Neamț, Suceava, Vrancea și Vaslui.

De asemenea, în perioada 9 februarie, ora 15:00 - 10 februarie, ora 20:00, va fi în vigoare un al doilea Cod galben, însă de intensificări ale vântului și viscol. Astfel, în sudul Banatului vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50 - 70 km/h, viscolind temporar ninsoarea.



În extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1.200 de metri, rafalele vor depăși 70 - 90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă. Județele afectate de atenționare sunt Caraș-Severin și Mehedinți.

AGERPRES