Acuzații grave la Târgu Jiu privind Ansamblul Brâncuși

„Brâncuși se fărâmă sub iresponsabilitatea autorităților din Primăria Târgu Jiu. Se rup bucăți din istoria noastră”, a scris marți pe rețelele sociale Iani Gârbaciu, subprefectul județului Gorj. El a explicat că o bucată din Ansamblul realizat de Constantin Brâncuși s-a desprins și că situația ar fi fost ținută ascunsă timp de mai multe zile.

„Am aflat și eu aseară (luni, 23 februarie 2026 n.r), cu stupoare, faptul că acum nouă (9!) zile, pe 16 februarie, o bucată de 15 cm din banca de piatră, parte a Ansamblului “Calea Eroilor”, patrimoniu UNESCO, s-a desprins, iar timp de patru zile, acest lucru a fost ascuns cu bună știință de către Primăria Târgu Jiu și Centrul Brâncuși, fără ca Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului, Poliția sau Comitetul UNESCO să fie anunțate, așa cum obligațiile legale impuneau în mod clar”, a făcut cunoscut Gârbaciu.

Potrivit acestuia, fragmentul desprins „nu a fost securizat conform niciunui protocol de intervenție stabilit pentru monumente de patrimoniu mondial”, ci „a fost ridicat și depozitat (…) într-un magazin de suveniruri din Parcul Central, ca și cum ar fi fost o piatră oarecare”.

„Ce specialiști? O rezolvăm noi, șmecherește!”, a scris subprefectul, criticând modul în care a fost gestionată situația.

Iani Gârbaciu spune că „la fel de grav ca incidentul în sine” este „tăcerea deliberată care a urmat, ce poate produce pagube ireparabile”, și afirmă că, pe 19 februarie, ministrul Culturii s-a aflat la Târgu Jiu, de Ziua Brâncuși, fără să fi fost informat despre cele întâmplate. El îi nominalizează pe primarul municipiului, Marcel Romanescu, și pe viceprimarul Adrian-Marcel Tudor-Drăghici, despre care afirmă că ar fi știut despre situație „din primul moment”.

„În loc să declanșeze imediat procedurile legale, au ales să ascundă incidentul, să câștige timp și să trateze o problemă de patrimoniu mondial cu o iresponsabilitate care depășește orice limită administrativă sau morală. Probabil au făcut tot ce le-a stat în putere să ascundă subiectul, s-au bazat că nu se află!”, susține subprefectul de Gorj.

„Ansamblul Monumental Calea Eroilor este cea mai de preț moștenire a noastră, pe care suntem obligați să o apărăm, să o transmitem generațiilor viitoare exact așa cum am primit-o, nu ruptă, nu ascunsă, nu tratată cu dispreț”, scrie Gârbaciu.

„Acum, când scriu acest text, Adrian Tudor este “delegat”, în numele târgujienilor și al lui Brâncuși la Londra și Paris, vorbind doct despre artist și despre importanța patrimoniului și firește, despre responsabilitatea noastră față de moștenirea sa, în timp ce, la Târgu Jiu, o bucată din Ansamblu ajunge să fie depozitată pe masa unui magazin de suveniruri, iar incidentul ținut la secret”, a transmis revoltat subprefectul.

„Cu ce se deosebesc aceștia astăzi de Radu Varia?”, scrie Garbaciu, făcând referire la Radu Varia, istoricul de artă implicat în trecut în controverse legate de Ansamblul de la Târgu Jiu, după ce a susținut ideea mutării din oraș a Coloanei Infinitului.

Adrian-Marcel Tudor-Drăghici, unul dintre viceprimarii municipiului Târgu Jiu, a participat la Paris la o serie de manifestări și întâlniri organizate în cadrul programului „Brâncuși 150”, dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului.

