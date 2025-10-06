Anunțul Termoenergetica. Când va fi căldură în locuințele bucureștenilor. Zone cu probleme în furnizarea agentului termic

x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Oct 2025   •   12:00
Compania Termoenergetica anunță, luni, că începe furnizării agentului termic pentru încălzire în Capitală.

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță, luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului. Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul că există încă asociații de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimți gradual”, a transmis luni compania.

Termoenergetica anunță că a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic, solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune și solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 06 octombrie 2025.

Zonele unde sunt probleme cu încălzirea locuințelor

Pentru a optimiza distribuția căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În cadrul procesului de echilibrare hidraulică și de creștere graduală a parametrilor de furnizare și până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise in cadrul mai multor șantiere, pot apărea temporar disfuncționalități în urmatoarele zone:
Sector 1 – Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației;
Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine;
Sector 3 – Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint;
Sector 4 – Luică, Reșița, Giurgiului;
Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;
Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giulești.

Echipele CMTEB monitorizează permanent situația și intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuția agentului termic și pot acorda asistență asociațiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic, mai anunță Termoenergetica.

