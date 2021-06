Aproximativ 10.000 de bucureșteni au vizitat Primăria Capitalei și muzeele municipalității

Aproximativ 10.000 de bucureșteni au vizitat Primăria Capitalei și muzeele din București, în Noaptea Europeană a Muzeelor. Primăria Capitalei rămâne deschisă publicului încă o săptămână.

Potrivit unui comunicat transmis duminică, de Primăria Municipiului București, aproximativ 10.000 de bucureșteni au vizitat Primăria Capitalei, muzeele și casele memoriale din subordinea municipalității, precum și Muzeul Temporar de New Media Art – RADAR 2021 în Noaptea Europeană a Muzeelor.

„În ciuda vremii schimbătoare, am avut parte de un flux important de vizitatori, în special tineri, care au vrut să descopere istoria Capitalei, moștenirea ei culturală, dar și noile tendințe ale artei contemporane. Prin locații și evenimente, cu ajutorul studiourilor multimedia, al proiecțiilor, al elementelor de sunet și design, al inteligenței artificiale, am reușit să îmbinăm tradiționalul cu modernul, pentru a oferi vizitatorilor experiențe diverse și antrenante. Ca urmare a interesului pentru Primăria Capitalei, care a participat pentru prima dată la Noaptea Europeană a Muzeelor, am hotărât să prelungim programul de vizitare și să lăsăm deschise ușile primăriei pentru publicul larg încă o săptămână. Astfel, bucureștenii care nu au reușit încă să ne viziteze vor putea face acest lucru începând de luni, 14 iunie, până pe data de 20 iunie inclusiv, între orele 17.00 - 20.00”, a spus primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

Expoziţia de la parterul palatului „Uranus Acum”, prezentată la Noaptea Muzeelor, rămâne disponibilă pentru vizitare pe toată perioada uşilor deschise ale Primăriei Capitalei, până duminică, 20 iunie.

Creat de Zeppelin şi Ideilagram, „Uranu Acum” este un proiect despre lumea dispărută a cartierului Uranus, demolat de regimul comunist. În cadrul expoziţiei sunt prezentate fragmente din construcțiile demolate sau obiecte păstrate de către locuitori. Unul dintre elementele principale ale expoziției este o machetă concomitentă, un model fizic al celor două realități, cea dinainte de demolări și cea de astăzi.

Primăria Capitalei (parterul clădirii şi curtea interioară) poate fi vizitată zilnic, între 14 și 20 iunie, în intervalul orar 17.00 - 20.00, iar accesul în clădire se face prin intrarea principală din Bulevardul Regina Elisabeta.

Sursa: Mediafax