x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un autocar a luat foc în județul Mureș. Cei 47 de pasageri, adăpostiți la o școală

Un autocar a luat foc în județul Mureș. Cei 47 de pasageri, adăpostiți la o școală

de Redacția Jurnalul    |    10 Ian 2026   •   14:10
Un autocar a luat foc în județul Mureș. Cei 47 de pasageri, adăpostiți la o școală
Sursa foto: ISU Mureș/Un autocar a luat foc

Un autocar a luat sâmbătă foc în localitatea Soromiclea, județul Mureș. Cei 47 de pasageri au coborât în siguranță și sunt adăpostiți într-o școală până vor fi preluați de un alt autocar.

Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit sâmbătă la un autocar, în localitatea Soromiclea.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

Autocarul transporta 47 de persoane, care s-au evacuat în siguranță. Niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul a fost stins de pompieri.

Pasagerii vor fi transportați cu microbuze la o școală generală, unde vor fi adăpostiți temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: autocar incendiu mureş
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri